Si finge muta per truffare i clienti di supermercato: nei guai una 27enne e il complice

Ravenna, 31 ottobre 2025 - L’intuito e la caparbietà di un giovane carabiniere libero dai servizio hanno consentito al personale dell’Arma della Stazione di Ravenna di denunciare due stranieri, una 27enne ed un 32enne, per truffa e resistenza a Pubblico Ufficiale.

La donna esibiva un certificato regionale palesemente falso

L’episodio risale al alcuni giorni fa, quando il militare si era recato in un centro commerciale cittadino per effettuare alcune compere. All’ingresso del negozio la sua attenzione è stata attirata da una donna che esibiva un certificato regionale palesemente falso, in cui un’associazione di persone non udenti chiedeva delle offerte per la realizzazione di un centro internazionale dedicato ai bambini poveri. Insospettito dalla circostanza, il militare per alcuni minuti ha seguito i movimenti della donna ed ha notato che diversi clienti si erano fermati dalla 27enne, elargendo delle offerte.

Il direttore del centro commerciale ha smascherato la coppia

A questo punto, dopo aver contattato il direttore dell’esercizio commerciale dal quale è venuto a sapere che la donna non era stata autorizzata a chiedere offerte, ha deciso di intervenire. Dopo essersi qualificato, l’ha fermata chiedendole di esibire i documenti e tutti gli eventuali permessi. A tale richiesta la donna, inscenando di essere muta, ha cercato di allontanarsi, uscendo dal negozio, dove ad attenderla c’era un complice.

Così la coppia ha cercato di fuggire dai carabinieri

Dopo essersi opposti nuovamente al controllo del carabiniere, la coppia era riuscita a salire in macchina nel tentativo di fuggire, ma il fulmineo intervento del militare ha impedito al conducente di chiudere lo sportello. A quel punto i due sono scesi dalla vettura e, dopo aver strattonato più volte il giovane carabiniere, hanno tentato.

La truffatrice e il complice accompagnati in caserma

Tentativo che non ha sortito gli effetti sperati, visto che il militare li ha inseguiti e bloccati nuovamente. Nel frattempo sul posto si sono precipitate alcune pattuglie dell’Arma e della Polizia di Stato. La 27enne ed il complice 32enne sono stati accompagnati in caserma, dove gli sono stati sequestrati 150 euro in contanti, ritenuti essere provento delle donazioni, nonché diversi certificati uguali a quelli che la donna, che tra l’altro aveva ‘miracolosamente’ acquistato la parola, aveva esibito nel negozio.