Truffato da finto bancario a Ravenna, artigiano perde 9mila euro: risarcito dalla banca

La polizia postale in azione

Ravenna, 23 marzo 2023 – Squilla il telefono, è la banca. L’operatore gli spiega che ci sono stati dei problemi con il suo conto corrente. E poi gli chiede alcuni dati tra cui gli ultimi numeri della sua carta di credito. Ecco il ‘costo’ di quella chiamata: 9.100 euro, ovvero i contanti che prendono il volo anche grazie alla violazione dell’home banking della vittima. Sono i contorni del processo partito ieri mattina per la frode informatica subita a fine febbraio 2020 da artigiano 45enne residente a Lido Adriano.

Imputata, una 33enne di Napoli finora incensurata, difesa dall’avvocato Renato Conte e al momento irreperibile. Perché era intestato alla donna partenopea – secondo le verifiche della polizia postale – il conto corrente sul quale erano giunti i danari dell’artigiano ravennate. Ma chi aveva fatto la chiamata spacciandosi per operatore bancario? Al momento non si sa, tanto che l’imputazione è in concorso con ignoti.

Il primo a prendere la parola davanti al giudice Roberta Bailetti e al viceprocuratore onorario Adolfo Fabiani, è stato proprio il 45enne il quale ha ripercorso la sua disavventura compreso il finale per lui senza troppe conseguenze. E ora vi raccontiamo perché, a partire dalla chiamata attraverso la quale un truffatore era riuscito a carpirgli dati sensibili.

Non è chiaro se già con quelli o attraverso altri escamotage informatici, i 9.100 euro erano stati prelevati dal conto dell’artigiano. Di fatto quando il 45enne aveva cercato di entrare nel suo profilo bancario, si era accorto che qualcun altro ci era riuscito prima di lui cambiandogli le impostazioni. E allora, dopo essersi rivolto alla banca, aveva fatto denuncia in questura. Quindi, attraverso un’associazione di tutela dei consumatori, aveva attivato l’arbitrato bancario finanziario (abf), sistema indipendente della Banca d’Italia per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche. E, grazie a quello, in ragione della presenza di una lamentata vulnerabilità nel sistema informatico, era riuscito a ottenere tutti i soldi perduti.

Per questa ragione ieri mattina dopo avere deposto, ha manifestato l’intenzione di ritirare la querela. Il che significa che, qualora il reato non fosse aggravato da altre circostanze (come la sostituzione di persona) tali da fare procedere tutto d’ufficio, il processo finirebbe su due piedi con un non doversi procedere con conseguente esultanza dei truffatori. In ogni caso nella prossima udienza, fissata per metà novembre, sono stati convocati in aula gli investigatori della Polposta per delineare meglio la figura dell’imputata: se prestanome parzialmente ignara di ciò che avveniva su un conto a lei intestato. O se invece pervicace truffatrice a caccia di soldi facili.