Truffa del finto carabiniere, il figlio dell’anziano sventa bonifici da 28mila euro

Alfonsine (Ravenna), 27 agosto 2025 – Sono di origine campana i due uomini, un 33enne ed un 49enne, denunciati dai Carabinieri della Stazione di Alfonsine quali presunti responsabili di una tentata truffa - con il raggiro del cosiddetto ‘finto carabiniere’ - ai danni di un 78enne della zona. Le indagini sono state avviate lo scorso giugno, a seguito di una denuncia presentata da un anziano per un aver subito un tentativo di truffa messo in atto da un ‘finto carabiniere’ attraverso sofisticate tecniche di spoofing, termine inglese che significa ‘inganno’, utilizzate nel campo dell'informatica per ingannare un sistema o un utente fingendo di essere un’entità diversa da quella reale.

In questo caso, gli autori si sono finti inizialmente dipendenti di una nota società di credito, comunicando alla vittima che era in atto una frode sul proprio conto corrente, e che a breve sarebbe stata chiamata dai Carabinieri della Stazione di Ravenna via Alberoni per ottenere consigli al fine di evitarla. Per guadagnarsi la fiducia dell’interlocutore, uno dei due truffatori ha contattato il 78enne e, proprio attraverso la tecnica del spoofing, ha fatto visualizzare sul display del telefono della vittima il numero di telefono corrispondente a quello della Stazione dei Carabinieri di Alfonsine. Il malvivente, a questo punto, fingendosi carabiniere, ha ottenuto la fiducia dell’anziano il quale, in preda ad uno stato di agitazione, credendo di parlare realmente con un militare dell’Arma, ha prestato ascolto con molta attenzione ai consigli che gli venivano forniti, in un primo momento a voce e poi tramite sms.

Il pensionato è stato invitato a recarsi velocemente presso la propria banca per effettuare, su coordinate bancarie fornite dal malfattore, due bonifici del valore complessivo di 28mila euro. La vittima a questo punto si è recata presso la propria banca provvedendo ad effettuare le operazioni bancarie, come da accordi ricevuti. Nel frattempo, il figlio del 78enne, passato a casa dei genitori per altri motivi, è stato informato dalla madre che il padre si era recato in banca per effettuare dei bonifici, finalizzati a mettere al sicuro i propri risparmi. Insospettito dalla vicenda, il figlio ha raggiunto il 78enne presso l’istituto di credito. Avendo intuito che si stava trattando di una potenziale truffa, ha chiesto all’impiegata di bloccare immediatamente i due bonifici, scongiurando così la tentata truffa ed evitando un grave danno economico.

I carabinieri rinnovano l'invito alla cittadinanza a prestare massima attenzione a simili tentativi di truffa, ricordando che le forze dell'ordine non richiedono mai telefonicamente trasferimenti di denaro, né dati bancari. Pertanto si invitano i cittadini, quando hanno dubbi su operazioni economiche sospette, a contattare immediatamente le Forze dell’Ordine, al numero di emergenza unico 112, nonché a consultarsi con persone esperte o con i propri riferimenti presso gli istituti di credito prima di aderire alle modalità prospettate.

LUIGI SCARDOVI