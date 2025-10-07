Truffa Mib, via al processo: "False trasferte in busta paga". Per 88 imprese tutto prescritto

Si è chiusa con un rinvio la prima udienza del terzo filone del processo sulla Mib Service srl, la società ravennate al centro di una vasta inchiesta economica. Davanti al giudice Antonella Guidomei, l’udienza è stata aggiornata al 22 dicembre per sanare alcuni vizi di notifica segnalati dalle difese. In quella data, la posizione delle società giuridiche coinvolte – 88 in tutto – potrebbe essere dichiarata prescritta, a differenza di quella delle persone fisiche, cioè gli imprenditori.

Il nuovo troncone conta 176 posizioni complessive, tra titolari e aziende, molte delle quali operano nel Ravennate ma anche in altre province. I nomi più noti sono quelli di Papeete e Villa Papeete, BBK, Ca’ del Ballo, Nuova Baia Imperiale, poi alberghi cervesi e numerosi locali e stabilimenti turistici italiani, anche del sud. Per tutti l’accusa è di truffa aggravata e continuata in concorso, legata a trasferte di lavoro in busta paga ritenute fittizie. Il fascicolo è l’ultimo sviluppo delle indagini della Guardia di Finanza di Ravenna, coordinate dal pm Monica Gargiulo, sulla Mib Service, nata nel 2010 per fornire consulenze alle imprese del turismo ma – secondo l’accusa – divenuta una cartiera evoluta che offriva manodopera mascherata da appalti.

Tra gli imputati figurano l’ex legale rappresentante, il responsabile amministrativo e due consulenti, accusati di somministrazione illecita di manodopera. Tra il 2016 e il 2019 avrebbero inserito in busta paga trasferte inesistenti per ridurre la tassazione contributiva e fiscale. Un sistema che, secondo gli inquirenti, permetteva agli imprenditori clienti di risparmiare sul costo del personale e evitare contributi Inps e Inail, lasciando i lavoratori formalmente a carico della Mib.

Il primo filone del processo, attualmente alla fase dibattimentale, riguarda 31 imputati tra vertici Mib e imprenditori accusati di avere usato fatture per operazioni inesistenti. L’Inps si è costituito parte civile. Il secondo filone, invece, riguarda la bancarotta fraudolenta della Mib Service: due ex rappresentanti sono stati rinviati a giudizio, con processo fissato per gennaio 2026.