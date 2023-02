Truffa, nuovi guai giudiziari per De Carli

Ci sono nuove grane giudiziarie per Mirco De Carli, noto esponente del Popolo della Famiglia. Il 38enne, indicato nel sito d’area come consigliere comunale a Riolo Terme – città nella quale peraltro era stato candidato alla poltrona da sindaco – e consigliere Anci, l’associazione nazionale comuni d’Italia, si è ritrovato in mano due differenti decreti penali di condanna a firma di due diversi gip, Sabrina Bosi e Janos Barlotti. Vicende distinte insomma per le quali tuttavia esiste un unico denominatore comune: la truffa. Perché è il reato contestato dalla procura e fissato dai due giudici nei relativi decreti. Nel primo, dopo la conversione della pena detentiva in pecuniaria, il calcolo ha restituito 4.550 euro di multa (con pena sospesa). Nel secondo, con meccanismo di calcolo analogo, il giudice è giunto a irrogare una condanna pari a 4.517 euro. In questo caso il gip ha però specificato che la sospensione condizionale della pena è subordinata alla restituzione dei 500 euro indicati quale “provento del reato”. Ciò dovrà avvenire entro tre mesi dal passaggio in giudicato del decreto. Quest’ultimo aspetto sottende a una possibilità difensiva del politico riolese: De Carli entro 15 giorni dalla notifica, può opporsi al decreto penale. Ciò in...