Truffa on line da 1200 euro

Nella sua abitazione

i carabinieri erano entrati

in quanto sospettato di aver commesso una truffa telematica. Durante la perquisizione sono saltati fuori anche alcuni grammi

di stupefacente, per la precisione poco meno

di un grammo di hashish. Cosa che gli è valsa anche una segnalazione alla prefettura come assuntore.

Ma nei guai un 20enne

di nazionalità macedone, residente a Castiglione

di Ravenna, c’è finito soprattutto con l’accusa di truffa, per la quale è stato denunciato a piede libero.

A denunciarlo era stato un 75enne di Campi Bisenzio,

in provincia di Firenze.

I carabinieri della caserma di Castiglione hanno appurato che il 20enne, attraverso vari raggiri, era riuscito a farsi accreditare sulla propria carta postepay la somma di 1200 euro per l’acquisto, non andato a buon fine, di un prodotto che era stato inserito in una delle piattaforme di vendita

on line.

Proprio nel corso della perquisizione, è saltata fuori anche la piccola dosa di hashish. Sia questa sia la carta postepay sono state poste sotto sequestro dai militari.