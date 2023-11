Truffa sentimentale all’amante conosciuta sui social, condannato

Di quell’amante virtuale, conosciuto su Instagram e col quale si sarebbe incontrata solo una volta, si era invaghita a tal punto da arrivare ad assecondare le sue richieste di aiuto economico, vale a dire un totale di 24mila euro attraverso una dozzina di bonifici bancari. A processo per questa presunta truffa sentimentale, con l’aggravante del rilevante danno patrimoniale, era finito un 54enne residente a Cotignola, che ieri il giudice onorario Roberta Bailetti ha condannato a un anno e quattro mesi e a rifondere i circa 24mila euro di cui avrebbe indebitamente beneficiato.

La vittima, una 50enne di Trieste, era parte civile con la tutela dell’avvocato torinese Gianluigi Marino. Il compagno tradito, dopo l’iniziale stordimento, non solo l’aveva perdonata, ma per suo conto aveva svolto una sorta di investigazione informatica a domicilio, che aveva consentito di smascherare il bluff dell’amante ’sfortunato’ e consentito l’avvio delle indagini. La difesa dell’imputato, con l’avvocato Guido Pirazzoli, aveva fatto leva sul fatto che il rapporto sentimentale tra i due era vero e che quei soldi gli erano stati offerti come ’regali’, come risulterebbe dalla causale dei bonifici, mentre la donna li riteneva comunque a titolo di prestito. Il 54enne era già stato assolto per una vicenda analoga, mentre aveva subito una condanna per truffa, sebbene ai danni di un uomo.

Il primo incontro sui social tra la signora triestina e il romagnolo risale a fine 2018, quando l’uomo iniziò a lusingarla con complimenti sul suo aspetto fisico, nonché a raccontare la sua infanzia sfortunata, prima abbandonato dalla madre, poi cresciuto in un orfanotrofio, quindi adottato da una famiglia che lo maltrattava, salvo poi emanciparsi con un paio di lauree e diventare consulente d’azienda. Tutti aspetti che, a detta della parte civile, si sarebbero rivelati non veritieri. Complimenti e messaggi si intensificarono nel corso del 2019, quando i due iniziarono a scambiarsi foto, video e frasi dai contenuti piccanti. Nel frattempo le sfortune capitate al convivente – l’infarto e un lavoro traballante – avevano indotto la donna a cercare una prospettiva di "evasione e di alternativa felice", rifugiandosi nell’affetto di quello sconosciuto. Così, sentendosi "amata, compresa e considerata", iniziò ad assecondare le sue richieste di denaro: prima 2000 euro, poi bonifici per altri 18mila euro dopo che l’imputato le aveva prospettato difficoltà economiche e necessità di compiere cure mediche, tanto che lei gli fece arrivare anche un paio di cardiofrequenzimetri. Quando il 19 settembre di quell’anno si incontrarono per la prima volta, lei rimase colpita dal fatto di vederlo così in forma e abbronzato: "Mi disse che la terapia stava funzionando". Consumarono un rapporto sessuale ma, una volta tornata a Trieste, il compagno capì che qualcosa non andava nella donna con cui conviveva da tre anni. Lei crollò, il compagno tradito scoprì, nel pc condiviso, la presenza di quelle movimentazioni di denaro e cominciò a scavare sulla vita di quel romagnolo, scoprendo che aveva auto e casa intestate ad altre donne e che sui social, talvolta in chiaro, talvolta oscurati, pubblicava foto di vacanze e cene nei ristoranti.

l. p.