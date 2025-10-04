Truffa sui fondi Covid. Assolto imprenditore, patteggiano i faccendieri

Si chiude con un’assoluzione e diversi patteggiamenti la complessa vicenda giudiziaria nata attorno ai finanziamenti Covid concessi alla Tecnohelp 4.0 e alla Holding srl, società finite al centro di un’inchiesta della Procura di Ravenna per truffa aggravata, indebita percezione di erogazioni pubbliche e bancarotte. La sentenza è stata pronunciata dal giudice Federica Lipovscek al termine di un processo che ha visto sette imputati e due imprese coinvolte.

Assolto Massimo Bartoletti, già presidente della Tecnohelp 4.0, difeso dagli avvocati Giovanni Scudellari e Antonio Primiani. Per i suoi legali, Bartoletti è stato a tutti gli effetti vittima del meccanismo fraudolento messo in piedi dagli altri imputati: aveva chiesto i finanziamenti Covid a cui aveva diritto, ma non prese mai parte alla fase di utilizzo delle somme, né alle successive operazioni contestate.

Diversa la sorte dei due principali imputati, Maurizio Calza, 67 anni, originario di Bologna ma residente nel Modenese, e Giampaolo Nizzoli, 55 anni di Reggio Emilia. Entrambi hanno patteggiato le condanne: tre anni per Calza e due anni e otto mesi per Nizzoli, difesi dall’avvocato Carlo Benini, pene convertite in lavori di pubblica utilità. A loro la Procura attribuiva un ruolo centrale nella manovra: attraverso artifici e raggiri, avrebbero presentato la Holding come una società ben capitalizzata, inducendo Bartoletti a cedere le quote della Tecnohelp 4.0 senza ricevere nulla in cambio. L’operazione, formalmente garantita da un contratto d’acquisto da 950 mila euro mai onorato, avrebbe lasciato l’ex presidente esposto con le banche per oltre 840 mila euro di prestiti Covid e altri 150 mila di finanziamenti pregressi. Hanno scelto di patteggiare pene più contenute, anche gli altri imputati con ruoli minori: Domenico Distratto (un anno e sei mesi) e Gianluca Gabrielli, mentre condanna in abbreviato a 2 anni per Claudio Rozzi, tutti difesi dagli avvocati Carlo Benini, Mattia Fontanesi ed Enrico Della Capanna. Assolta un’avvocata coinvolta nell’inchiesta e le due società fallite, Tecnohelp 4.0 e Holding srl, rappresentate dagli avvocati Massimo Brighi e Brunella Baruzzi.

Secondo la ricostruzione accusatoria, il fulcro della truffa risiedeva nella richiesta di finanziamenti pubblici garantiti dallo Stato durante l’emergenza sanitaria. La Tecnohelp aveva ottenuto quasi 850 mila euro dichiarando un danno da pandemia, ma per la Procura quei requisiti non esistevano: i dati di bilancio sarebbero stati manipolati e la liquidità, invece che sostenere l’attività, era stata dirottata altrove. Nel luglio 2020, con la cessione delle quote alla Holding mai realmente pagata, la manovra si era completata, lasciando la società priva di patrimonio e il suo presidente gravato dai debiti.

Lorenzo Priviato