Truffe agli anziani, campagna a tappeto

Combattere con sempre maggiore determinazioni le truffe (soprattutto agli anziani, ma senza trascurare i giovani) unendo gli sforzi di tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio e portando il messaggio in tutti i comuni della Provincia di Ravenna con gazebo nei giorni di mercato e con, in futuro, una sensibilizzazione anche delle parrocchie. È questo il senso dell’iniziativa sostenuta da Prefettura di Ravenna e Anap (l’Associazione nazionale anziati e pensionati della provincia di Ravenna di Confartigianato) presentata ieri. "Siamo arrivati alla quinta edizione di questa iniziativa ormai consolidata – ha detto il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa - che ha lo scopo di contrastare un reato odioso, messo in atto di chi si approfitta proprio della parte più debole della popolazione. Ed è quindi importante per gli anziani capire come difendersi". Una possibilità resa concreta, come ha sottolineato Emanuela Bacchilega, presidente di Confartigianato provinciale, da uno sforzo corale delle Forze dell’Ordine "particolarmente importante in una realtà come quella ravennate seconda solo a Ferrara come quota di anziani".

Il protocollo di intesa firmato tra Anap e ministero dell’Interno – alla presentazione di ieri hanno partecipato, tra gli altri, anche il questore di Ravenna Lucio Pennella, il comande provinciale dei Carabinieri Marco De Donno, il tenente colonnello Baruffaldi della Guardia di Finanza cittadina e il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi con delega alla sicurezza per i comuni della Bassa Romagna - prevede proprio che le Forze dell’Ordine vadano tra la gente, e gli anziani in particolare, in appositi gazebo che verranno realizzati tra settembre e novembre in tutti i comuni del ravennate approfittando dei giorni di mercato. Nei gazebo saranno presenti rappresentanti delle forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia municipale) che distribuiranno ai cittadini un pratico vademecum anti truffa ma soprattutto dialogheranno con gli anziani dando consigli e raccomandazioni pratiche.

Questo il calendario dei gazebo: Sant’Agata sul Santerno, martedì 19 settembre; Cervia, giovedì 21 settembre; Ravenna, sabato 23 settembre; Russi, martedì 26 settembre; Fusignano, venerdì 29 settembre; Bagnacavallo, sabato 30 settembre; Bagnara di Romagna, lunedì 2 ottobre; Lugo, mercoledì 4 ottobre; Conselice sabato 7 ottobre; Alfonsine, lunedì 9 ottobre; Brisighella, mercoledì 11 ottobre; Solarolo giovedì 12 ottobre; Faenza, sabato 14 ottobre; Casola Valsenio, martedì 17 ottobre; Castelbolognese, venerdì 20 ottobre; Massa Lombarda, venerdì 27 ottobre; Cotignola, venerdì 3 novembre; Riolo Terme, sabato 4 novembre.

Giorgio Costa