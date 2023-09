Truffe agli anziani, campagna al via

La prossima settimana partirà la campagna contro le truffe agli anziani che vedrà il Gazebo di Anap, Confartigianato ospitare rappresentanti di Forze dell’Ordine ed Istituzioni per distribuire un vademecum di consigli utili ai cittadini. Primi appuntamenti martedì 19 settembre al mercato di S.Agata sul Santerno e giovedì 21 settembre in quello di Cervia. Il vademecum ‘anti-truffe’ è disponibile anche in download sul sito www.confartigianato.ra.it