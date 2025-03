Truffe amorose: era già stato condannato

Non chiedeva mai danaro in maniera esplicita. Sosteneva anzi che farsi prestare soldi, era contrario ai suoi principi. Ma quando intuiva che le sole parole non bastavano, alternava improvvisi allontanamenti a ritorni con dichiarazioni d’amore. Il tutto con un obiettivo: tenere la malcapitata sulle spine e indurla così a versare.

Almeno secondo l’ordinanza del gip Corrado Schiaretti che nei giorni scorsi lo ha fatto finire ai domiciliari con braccialetto elettronico, si muoveva lungo il solco di una sorta di copione il 55enne di Cotignola Massimiliano Menghi accusato di avere raggirato due donne secondo gli schemi della cosiddetta ’love scam’, la truffa amorosa. La prima, fino al gennaio 2019 gli avrebbe elargito 19.800 euro. E la seconda, fino al dicembre 2020 avrebbe sborsato 16.850 euro. Nel corso del primo interrogatorio di garanzia, il 55enne - difeso dall’avvocato Guido Pirazzoli - secondo l’ordinanza restrittiva ha ammesso di non essersi sempre comportato bene; ha però negato qualsiasi intenzione malevola sostenendo che nei rapporti via via avuti, aveva ottenuto prestiti ripromettendosi di restituire tutto e riuscendoci talvolta. Di fatto a suo carico figura già una condanna rimediata l’8 novembre 2023 per una vicenda analoga: un anno e quattro mesi oltre alla restituzione dei 24.181 euro di cui avrebbe indebitamente beneficiato dalla donna, una 50enne di Trieste, che si era fidata di lui (si è in attesa del processo d’appello).

Nel caso approdato ai domiciliari, le indagini dei carabinieri del nucleo Investigativo e della locale Compagnia coordinate dal pm Angela Scorza, erano partite dalla dettagliata denuncia fatta l’11 dicembre 2023 dalla prima delle due donne. Il 55enne lo aveva conosciuto su Instagram nel maggio 2018 in un momento di crisi con il convivente. All’inizio la frequentazione era stata virtuale: l’uomo - sempre secondo la denuncia - si era presentato come imprenditore di successo oltre che fervente sportivo. Il primo incontro, a maggio di quell’anno: e lei lo aveva trovato attraente e galante: impossibile non innamorarsene. Ma sin da subito il 55enne le avrebbe rivelato di avere problemi economici in azienda ventilando anche gesti estremi.

Lei, spontaneamente, a giugno gli aveva fatto un primo bonifico da 5.000 euro oltre a consegnargli 3.000 euro in contanti. Un altro bonifico, da 6.800 euro, sarebbe partito alla luce di lamentati problemi di salute. Il 5 settembre il messaggio inviato da lui recitava così: "Hai già fatto troppo...sembra che fanno apposta è un incubo devo pagare 2.800 euro per tasse e bolli e tasse esborso fido... per potere sbloccare il tutto". E il giorno dopo: "Se non li trovo è merda...non mi sbloccano...è come morire". E quando lei aveva nel 2019 chiesto la restituzione dei soldi, lui aveva addotto questioni legali: "Avete violato ogni termine di privacy". E ancora: "Te lo ripeto la vostra posizione è brutta solo io posso alleviarla".

Il 19 gennaio 2024 gli inquirenti erano arrivati a casa dell’uomo: e dalla perquisizione era emerso - prosegue l’accusa - che in numerose chat si era qualificato come avvocato. Dal materiale raccolto erano sbucati altri bonifici di altre persone: anche due uomini che, in contesti di affari, avevano versato rispettivamente 40 mila e 75 mila euro. Cifre di entità minore erano state ricollegate a varie donne, tutte poi sentite in procura. Una aveva riferito che il 55enne si sarebbe presentato come avvocato: "Essendo lui un associato a uno studio legale che ha sede all’estero, non so per quale motivo gli bloccavano la posizione economica estera, ed era in difficoltà non avendo più soldi". Lei tra maggio e luglio 2023 aveva inviato due bonifici da 5.000 e 6.500 euro. Anche la donna che figura ora come seconda parte offesa, ha riferito che il 55enne si era presentato come "avvocato della sua azienda con uffici a Bologna". Poi le avrebbe riferito di problemi di salute. E così "mi sono offerta di dargli dei soldi: tutto in contanti perché" non voleva che il marito se ne accorgesse. Intanto il 55enne le parlava di "un futuro assieme, ero infatuata". Un giorno "mi ha mandato pure delle lastre: io ho cercato su Google e ho visto che si trovavano lì...le avrà scaricate per ingannarmi ma ero soggiogata per cui gli ho dato lo stesso il mio danaro".

