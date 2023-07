Truffe, i vigili urbani incontrano i cittadini al centro Desiderio

La Polizia locale di Ravenna prosegue l’opera di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani attraverso una serie di incontri. Stasera alle 20.30 l’appuntamento è al centro Desiderio di viale Caravaggio 56 a Lido Adriano. Sarà l’occasione per ricevere dépliant informativi e gadget e per assistere anche allo spettacolo ‘Sgrazié!’, scritto e messo in scena da Francesco Bentini e Marco Falsetti, formatori e attori professionisti. Lo spettacolo si interroga su come riconoscere ed evitare le truffe al telefono, online, per strada. Attraverso un registro leggero e la tecnica del teatro forum, che rende protagonisti tanto gli attori quanto gli spettatori, ‘Sgrazié!’ parte dalla messa in scena di reali truffe per accogliere le storie del pubblico e condividere riflessioni. La cronaca conferma che siamo tutti potenziali vittime di truffe: dagli anziani ai più giovani e diverse sono le modalità con cui vengono messe in atto.