Truffe, la denuncia: “Mi hanno rubato l’identità per farle”

Faenza, 18 febbraio 2024 – Quella di venerdì scorso, accaduta intorno alle 11 di mattina, è già la seconda truffa che un cittadino faentino, Mario (nome di fantasia perché preferisce restare anonimo) subisce. A pochi mesi di distanza dalla falsificazione del suo documento, è stato infatti vittima di un altro furto di identità. "Nella tarda mattinata di venerdì mi ha chiamato una persona chiedendomi dei soldi – dice, ripercorrendo l’accaduto – e prontamente ho messo giù, ma poco dopo mi sono arrivati una sfilza di messaggi che mi dicevano ’ho i tuoi dati, so chi sei, rispondimi, rispondimi’". Spaventato, Mario ha bloccato il numero in entrata pensando che dall’altra parte ci fosse qualcuno che stava cercando di truffarlo, ma poi, grazie all’esperienza dei mesi precedenti e all’intuito di un amico, ha capito che a chiamarlo era stato il truffato.

«Sono andato a fare denuncia al comando dei carabinieri di Faenza, dove mi hanno aiutato a capire cosa potesse essere accaduto – continua – e sono così venuto a conoscenza del fatto che la persona che mi chiamava poteva in effetti essere proprio la vittima. A quel punto l’ho contattata scoprendo, per la seconda volta in pochi mesi, che qualcuno aveva fatto delle truffe usando il mio nome". La persona in questione, quindi, aveva, a sua insaputa, un altro conto corrente aperto a nome di Mario in una banca online nella quale non aveva mai avuto nessun conto corrente. "L’accaduto è molto grave perché da quel conto corrente venivano truffate persone a mio nome – sostiene l’interessato – ed entrambe le volte il pronto intervento dei carabinieri ha salvato proprio me, che non sapevo nulla, da una possibile accusa di truffa".

Anche grazie al dialogo con la persona truffata, Mario ha denunciato il fatto e ha disconosciuto il conto corrente che il vero truffatore aveva aperto a suo nome. "Ho spedito una pec con tutti i documenti richiesti dalla banca online per certificare che il conto corrente non fosse effettivamente il mio – conclude –. Mi piacerebbe che questo racconto potesse servire a mettere in guardia tutte le persone che consegnano i documenti di identità in maniera spontanea, credendo nella buona fede altrui: consiglio di fotocopiarli e vidimarli per far capire che il documento viene consegnato per un motivo specifico e in un determinato giorno; mi rimane il dubbio, infatti, di aver inserito a volte il mio documento di identità online in siti dove è richiesta la carta di identità. Nell’altro furto di identità c’era il mio documento con il mio nome e cognome, il sigillo di identità e una foto perfetta, ma non mia, appartenente a una persona sicuramente asiatica".