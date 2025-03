Truffe sentimentali: lughese ai domiciliari

’Love scam’ ovvero truffa romantica. È l’ipotesi accusatoria con cui, nei giorni scorsi, i carabinieri del nucleo Investigativo di Ravenna e della Compagnia di Lugo, hanno notificato a un lughese un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico disposta dal gip del tribunale ravennate su richiesta della procura per via di contestati raggiri ai danni di almeno due donne.

L’indagine dell’Arma era scattata dalla denuncia di una prima donna nei confronti dell’uomo con il quale lei aveva intrapreso una relazione sentimentale costellata di richieste di cospicue somme con la promessa di restituzione: soldi necessari per fare fronte ad asserite difficoltà economiche, a tasse da pagare e a gravi problemi di salute con conseguenti costose cure da sostenere. Il tutto corroborato da dichiarati intenti suicidi.

La donna lo ha descritto come galante, molto attraente e sempre presente tanto che nel giro di poco tempo, se ne era innamorata perdutamente. Nel corso dell’indagine è emersa una seconda vittima la quale, irretita e intenerita da sentimenti all’apparenza sinceri, dopo avere intrapreso una relazione sentimentale in fotocopia, aveva prestato all’uomo, in più trance, denaro mai restituito.

Lui avrebbe anche minacciato di avviare azioni legali e diffide nei confronti delle due donne, argomentando presunte minacce e diffamazioni per indurle a desistere nelle richieste di restituzione dei soldi. Secondo gli inquirenti, ci potremmo trovare di fronte a un soggetto dedito alla commissioni di truffe seriali in grado, almeno negli ultimi dieci anni, con diversi pretesti, di impossessarsi di cospicue somme ottenute non solo da donne, sistematicamente corteggiate e frequentate anche clandestinamente, ma proponendo pure investimenti finanziari a uomini suoi conoscenti il quali hanno poi visto sfumare nel nulla importanti capitali, talvolta anche presi in prestito, trovandosi così in serie difficoltà.

I militari non escludono che possano ancora esserci persone raggirate che non abbiano a tutt’oggi formalizzato denuncia per pudore o per timore di possibili ripercussioni da parte dell’uomo il quale si era presentato di volta in volta come avvocato, procacciatore di affari, business man, paziente oncologico, imprenditore affermato, soggetto gravemente malato per patologie cardiache. Negli ultimi anni avrebbe cioè vissuto di espedienti conoscendo perlopiù le potenziali vittime attraverso i social network per poi concretizzare i suoi propositi attraverso frequentazioni di persona.

La ’love scam’ o ’romance scam’ ha preso talmente piede da essere descritta non solo da siti governativi italiani, ma pure da noti soggetti investigativi internazionali come ad esempio l’Fbi. Quest’ultima, mettendo in guardia le potenziali vittime, sul proprio sito descrive il modus operandi: ovvero una identità fasulla, spessa offerta tramite la Rete. E una conseguente manipolazione della persona malcapitata attraverso l’illusione di una relazione amorosa. Il manipolatore può arrivare a proporre matrimonio o comunque progetti di vita assieme pur di raggiungere il suo scopo. E al momento giusto, ecco la richiesta di danaro palesando difficoltà economiche, progetti di lavoro incompiuti persino gravi malattie.