Truttero, Baldini e Nucci. Oggi ScrittuRa Festival fa tris

Tris di autori per ScrittuRa Festival, che oggi a Ravenna ai chiostri della Biblioteca Classense inizia alle 17 con un incontro dedicato ai ragazzi con l’illustratrice padovana Veronica Truttero e i suoi ’I racconti di Ombraverde’ (Terre di mezzo): Ai margini della città si trova una piccola valle più viva che mai. È ombraverde, casa di tanti animali. Dialoga con la bibliotecaria Nicoletta Bacco. Alle 18.30 il ritorno di Eraldo Baldini con ’Le lunghe ombre fredde’ (Rizzoli). A cinque anni dal suo ultimo romanzo torna l’inventore del Gotico Rurale indagando la necessità di confrontarsi con i fantasmi del passato e col riflesso delle ombre che si nascondono dietro chi si ama. Dialoga con la direttrice della Biblioteca Classense Silvia Masi.

I protagonisti del romanzo sono Fausto e Birgit erano entrambi prigionieri del campo di concentramento di Mauthausen, e proprio lì, durante la liberazione da parte degli americani, si sono conosciuti: lui, soldato italiano, lei, detenuta politica tedesca. Sanno pochissimo l’uno dell’altra, eppure l’urgenza di lasciarsi alle spalle quell’inferno e la forza di un amore salvifico li spingono a costruirsi una nuova vita insieme e mettere su famiglia nel paese natale di Fausto. Ma ci sono ombre nel cuore di Birgit, silenziose e persistenti, che la tormentano.

Alle 21, sempre alla Classense, sarà ospite Matteo Nucci con ’Il grido di Pan’ (Einaudi) in dialogo con Matteo Cavezzali. Un appassionato corpo a corpo con il pensiero delle origini per riflettere su ciò che ci rende quel che siamo. La questione decisiva oggi è infatti la stessa di sempre: il rapporto fra l’essere umano e la sua animalità, dunque il modo in cui abitiamo il mondo. Perché se vogliamo curare la nostra anima, dobbiamo innanzitutto accettare la nostra natura di animali mortali. Poetici, enigmatici, oracolari, i pensatori più antichi sono dominati da una drammatica complessità che da sempre mette in crisi i lettori. Corredato dalle illustrazioni di Giovanni Battista Porzio, “Il grido di Pan” ci mette di fronte alla verità decisiva: "Cosa siamo noi se non animali mortali? Esseri che nascono e muoiono, immersi in un ciclo continuo di nascite e morti, noi come quegli animali che invece il nostro logos non lo condividono. Ecco ciò che siamo e che dimentichiamo".

Il programma completo su www.scritturafestival.com