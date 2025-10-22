"Tubi esposti e cavi scoperti, situazione di rischio in casa Acer"

"Grave situazione di rischio presente presso l’alloggio Aacer di via Mazzini 3, a Sant’Agata sul Santerno". A denunciarlo è Riccardo Vicari, capogruppo de ‘La Torre Civica’ nonché coordinatore FdI Sant’Agata sul Santerno, che in una nota entra nei dettagli. "Si tratta – scrive – di due impianti collocati al piano terra, in area interna, che versano in condizioni inaccettabili e pericolose. Gli impianti risultano: privi di protezioni, con contatori e tubazioni esposti; con quadro elettrico aperto, cavi scoperti e alimentatori non protetti; inseriti in un ambiente con muri deteriorati, muffa e infiltrazioni evidenti".

"Questa situazione – continua Vicari –, già denunciata in sede di consiglio comunale il 28 marzo 2025, non ha ricevuto alcun riscontro da parte di Acer né interventi concreti. È un silenzio che pesa sulla sicurezza, in violazione delle normative vigenti". Così, come precisa il coordinatore FdI di Sant’Agata sul Santerno, "ho formalmente inviato una Pex ad Acer Ravenna e, per conoscenza al sindaco, chiedendo un intervento entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione per la messa in sicurezza degli impianti e la rimozione delle condizioni di rischio. In caso contrario, mi riservo di presentare esposto alla Procura della Repubblica di Ravenna e di segnalare la situazione alle autorità competenti".

"Durante la seduta consiliare di marzo – conclude Vicari –, ho ribadito al sindaco Riccardo Sabadini che, se la situazione dovesse rimanere invariata e Acer continuasse a non intervenire sugli alloggi, sarà necessario ripensare il rapporto con l’ente e fare altre valutazioni. La tutela della sicurezza dei cittadini deve venire prima di ogni altra considerazione. Mi auguro che questa volta si dia seguito alle richieste, perché non è più tollerabile ignorare una situazione che mette a rischio l’incolumità pubblica".