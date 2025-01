Tuffo della Befana da record a Tagliata di Cervia, senza paura nell’acqua gelida: video

Cervia, 6 gennaio 2025 – Il ‘Tuffo della Befana’ di Tagliata sorprende ancora e segna un nuovo record. Un grande pomeriggio, quello di oggi, che nonostante le temperature invernali ha visto migliaia di persone attendere la divertente corsa sulla spiaggia di Tagliata.

Raggiunto anche il record di iscrizioni con oltre 200 tuffatori, registrando la soddisfazione degli organizzatori che fino a pochi minuti della partenza speravano in questo grande risultato.

Come ogni anno sono diverse le motivazioni che spingono i partecipanti a tuffarsi nell’acqua con una temperatura di pochi gradi sopra lo zero i quali, garantiscono, essere divertente, energizzante e, per alcuni, addirittura un toccasana contro i malanni di stagione.

Costumi divertenti e tuffatori temerari allo spettacolo del 6 gennaio sulla spiaggia di Tagliata di Cervia

Come auspicato, la corsa goliardica e coraggiosa degli impavidi tuffatori non ha deluso le aspettative. Dopo lo start, tutti verso l’acqua fredda e poi a risalire per scaldarsi attorno al grande falò sotto gli occhi degli spettatori, posizionati attorno e sopra la duna, ad assaporare il primo tradizionale bagno dell’anno.

Grandi risate anche per i costumi con i quali molti tuffatori hanno deciso di presentarsi a questa gara.

Un posto speciale anche per la beneficenza che quest’anno è dedicato all’associazione cervese Auxilia Onlus che ha attivato diversi doposcuola nel territorio e all’associazione Women in Run Cesena.

Il grande evento, atteso anche da tantissimi turisti, è organizzato dalla Proloco ‘Riviera dei Pini’ che quest’anno ha voluto raddoppiare e organizzare una ‘due giorni’ in attesa del tuffo di oggi.

Domenica, infatti, grande successo ha riscosso la Befana Run con oltre 300 iscritti, la maratona che tra mare e pineta ha segnato il conto alla rovescia per il grande evento di oggi che segna la fine ufficiale delle festività natalizie. Appuntamento, allora, al 2026.