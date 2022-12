Tuffo della Befana Il 6 gennaio tutti in acqua

Conto alla rovescia per il ‘Tuffo della Befana’ che, dopo due anni di assenza a causa della pandemia, torna con un nuovo format, spostandosi dalla spiaggia di Pinarella a quella di Tagliata. Nel frattempo, per venerdì 6 gennaio, stanno già arrivando le prime iscrizioni anche se per gli indecisi ci sarà tempo fino alle ore 14.30 del giorno stesso comunicando la propria partecipazione presso lo stand della Proloco Riviera dei Pini. Sono attesi partecipanti da tutta Italia. La novità è che l’evento si svolgerà nella ‘Riviera dei Pini’ a Tagliata di Cervia dopo il passaggio di consegne dai bagnini Bruno Borghetti e Alessandro Scarpellini i quali avevano ideato l’evento – facendolo crescere negli anni – nella spiaggia di Pinarella. La giornata inizierà la mattina del 6 con i ciclisti dell’associazione Aquilotti e il gruppo Nordic Walking Nuova Virtus Cesena. Partendo dalla ‘Casina’ di Tagliata in piazzale dei Pesci proseguiranno per i loro percorsi, e ritorneranno di nuovo in ‘Casina’ e concedersi un ristoro. E poi foodtruck, creativi, caldarroste, vin brulè, prodotti artigianali. La speranza è che possa essere una giornata con un clima mite, che permetta di raggiungere un record di presenze.

Dalle 11.30 fino alle 14 sarà anche aperto lo stand gastronomico presso la ‘Casina’ con menu a Km0 al Cardo di Cervia preparato dai volontari della Proloco Riviera dei Pini. Dalle 13 si prosegue con uno spettacolo itinerante dei Musicanti di San Crispino insieme a trampolieri, mangiafuoco e artisti di strada. Alle 15 il momento clou quando decine di temerari sfideranno il freddo e, vestiti in abiti divertenti, affronteranno il primo grande goliardico tuffo del 2023 nelle acque del mare di Tagliata. Emessa inoltre l’ordinanza sindacale in merito al divieto di utilizzo di fuochi d‘artificio, botti e artifici pirotecnici - anche di minuta vendita - su tutto il territorio comunale da oggi al 9 gennaio. Dal divieto sono esclusi gli spettacoli pirotecnici autorizzati dal Comune di Cervia.

i.b.