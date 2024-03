’Tulilove’, raccolta di tulipani per grandi e piccini

A ’I Giardini di Myrna’, in via Ragazzena 37 a Castiglione di Cervia, torna il ’Tulilove’, giunto alla terza edizione. Dopo il successo delle edizioni precedenti, il parco si prepara ad accogliere nuovamente un’esplosione di colori. La data di apertura è imminente - l’incertezza è dovuta alle condizioni meteorologiche – ma è davvero solo questione di giorni. I sipari si alzeranno a metà mese. Quest’anno, ben 60mila tulipani in oltre 50 varietà diverse renderanno l’esperienza ancor più straordinaria, raddoppiando di fatto l’area dedicata rispetto alle scorse edizioni. Un momento rilassante in mezzo a una esplosione di migliaia di fiori in mezzo alla natura. Date le centinaia di persone che, come negli anni passati, prenderanno letteralmente d’assalto i giardini, per evitare file da quest’anno sarà possibile arrivare, prendere un numero e, nell’attesa, godersi una rilassante passeggiata nel parco o visitare il temporary shop dedicato.

Tutti sono invitati a partecipare e a visitare il parco, avendo la possibilità di scegliere e raccogliere i propri tulipani direttamente con i bulbi, o semplicemente a venire per godere dello spettacolo e scattare quale foto. Sarà possibile raccogliere i tulipani direttamente dal terreno, a partire dalla cifra di 1 euro a fiore, e per il resto sarà l’organizzazione a fornire gli strumenti necessari: paletta e secchiello. Ai partecipanti sarà anche spiegato come raccogliere il fiore senza danneggiare il bulbo, in modo si possa ripiantare e donargli una nuova vita. Oltre al suggestivo laghetto, l’area giochi per bambini, e la bellezza de ’I Giardini di Myrna’, quest’anno l’esperienza verrà arricchita con laboratori creativi e workshop a tema floreale per grandi e piccini. E poi angolo selfie e photoboot tra tulipani con tag alla fondazione, Food Truck disponibile per tutti i giorni di apertura con snack, fast food e bibite sabato e domenica menù pranzo e aperitivo, temporary shop disponibile per acquistare piante fiorite e bulbi e mercatino olistico/naturale nel fine settimana.

Particolare attenzione, in linea con la mission della fondazione, sarà dedicata alla rinascita degli stessi tulipani. Gli addetti, infatti, spiegheranno con cura come permettere ai bulbi raccolti di rinascere l’anno seguente, promuovendo così un ciclo continuo di bellezza e colore. Quest’anno sono in programma anche diverse iniziative, grazie anche al supporto delle associazioni ed istituzioni locali che saranno tutte dedicate alle dinamiche naturali e di contatto con il verde e il territorio.

Ilaria Bedeschi