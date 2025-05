Tulipani contro la violenza. Occorre seminare la vita

Il 25 novembre 2024, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, le associazioni ‘Crisalide’ e ‘Fermi con le mani’ di Bari hanno organizzato un’attività speciale nel parco accanto alla scuola media ‘Silvio Pellico’ di Voltana.

L’iniziativa ha coinvolto studenti, insegnanti e cittadini, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sul tema della violenza e sull’importanza del rispetto verso ogni essere umano.

‘Crisalide’ è un’associazione che si occupa di offrire aiuto e supporto alle persone che hanno vissuto situazioni difficili, come violenze domestiche, lutti familiari, abusi o maltrattamenti.

‘Fermi con le mani’ di Bari, invece, si concentra soprattutto sul bullismo e sul cyberbullismo, lavorando a stretto contatto con le scuole, gli assistenti sociali e le autorità per accompagnare ragazzi e famiglie nel percorso di protezione e consapevolezza. Offre anche strumenti per imparare l’autodifesa, non solo fisica ma anche emotiva.

Durante l’evento, sono stati piantati venti bulbi di tulipano, un gesto semplice ma ricco di significato: i fiori, che sbocceranno in primavera, simboleggiano la speranza, la rinascita e il cambiamento possibile.

A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva è stata la partecipazione di Michele Jamil Marzella, esperto del radong, uno strumento musicale dai suoni profondi e rilassanti, che ha suonato per studenti e insegnanti creando un momento di ascolto e riflessione.

Questa iniziativa ha voluto trasmettere un messaggio forte e chiaro: è fondamentale educare le nuove generazioni al rispetto, all’empatia e alla non violenza, affinché episodi di violenza non si ripetano mai più. Ogni piccolo gesto, come piantare un fiore, può diventare simbolo di un futuro migliore.