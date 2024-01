Tullio Sagrini, memoria storica del paese. Se ne parla al cinema

A Casola stasera alle 20.45 al cinema Senio, sarà ricordato, a un anno dalla morte, Tullio Sagrini, detto ‘Tugliaresi’. Nei 92 anni di vita, Tullio aveva accumulato un patrimonio di ricordi dei personaggi e del paese, a cui, grazie a una memoria prodigiosa, attingevano tutti coloro che erano alla ricerca di fatto, di un nome o di un soprannome del paese. Basti ricordare il ruolo fondamentale svolto nella realizzazione del volume ‘Casola Valsenio, almanacco fotografico’ con ben 760 immagini dal Primo Novecento ad oggi.

La serata sarà aperta dal sindaco Giorgio Sagrini con un ricordo personale di Tugliaresi. Seguirà Beppe Sangiorgi che ne tratteggerà la figura, evidenziando, l’ironia e l’autoironia di Tullio, capace, con un sorriso, di smorzare una discussione o di addolcire i fatti più crudi, nonché animatore instancabile degli incontri tra amici a tavola o nella ‘panchina dei pensionati’, ricordando fatti di caccia, di lavoro e anche piccanti. Era tale la sua passione per la caccia a capanno, che ha voluto essere sepolto in un’ala del cimitero casolano che guarda verso una fila d’alberi in modo che, diceva: "Io possa continuare a sentire il canto degli uccelli". Sarà quindi proiettato il documentario ‘Amarcörd Chésla’ (Mi ricordo Casola), realizzato due anni fa da Eolo Visani e Tullio Sagrini (foto). "È una camminata lungo le strade del paese – spiega Visani, che ha curato riprese e montaggio – con soste là dove, tra il 1945 e il 1970, era attiva una bottega commerciale o artigiana, quasi tutte scomparse. Attività che vengono illustrate, una ad una, con immagini d’epoca e il commento di Tugliaresi nel dialetto casolano". Il documentario è stato proiettato una sola volta in piazza, a causa della pandemia, in un contesto che non valorizzava le immagini, per cui la proiezione in ricordo di Tullio apparirà come una novità.