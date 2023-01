Tumore al pancreas, tra i più letali "E i casi stanno aumentando"

Gianluca Vialli si è spento ieri, dopo una lotta durata cinque anni. È l’ennesima vittima di un nemico silenzioso e infido, difficile da diagnosticare in anticipo e poi da sconfiggere: il tumore del pancreas. Ne abbiamo parlato con Stefano Tamberi, primario di Oncologia dell’ospedale di Ravenna. Del resto l’Ausl Romagna è una delle poche aziende sanitarie in Italia a disporre di una ’Pancreatic cancer unit’, unità per il tumore del pancreas.

Tamberi, è vero che quello al pancreas è il terzo tumore più letale?

"Sì. E mentre per altri tumori osserviamo un calo dei casi, quello al pancreas sta aumentando per incidenza".

Come mai?

"Difficile dirlo, stiamo osservando i dati per cercare di capirlo".

Quanti casi si registrano all’incirca nel nostro territorio?

"In Romagna vediamo circa dai 150 ai 200 nuovi casi all’anno. Tra questi circa il 20% viene sottoposto a chirurgia, gli altri si trovano già a uno stadio avanzato. Non è tra i più frequenti, ma la mortalità è elevata".

All’incirca di che percentuali di mortalità parliamo?

"A 5 anni dalla diagnosi guarisce dal 15 al 20% dei pazienti".

Esiste un programma di screening?

"No, non è stato possibile metterlo a punto perché non esistono esami e modalità che ci permettano di individuarlo. Il modello in Romagna è quello della ’Pancreatic cancer unit’, e l’unico altro centro in Italia che lavora allo stesso modo è l’ospedale San Raffaele di Milano, leader italiano per il tumore del pancreas e con cui abbiamo stabilito una collaborazione. Puntiamo ad avere la capacità di identificare le diagnosi precoci attraverso la famigliarità e con un programma di controlli serrati".

Quali sono gli esami che permettono di fare la diagnosi?

"La maggior parte dei pazienti presenta sintomi, poi viene eseguita un’ecografia o una tac. Seguono accertamenti di tipo gastroenterologico, come una biopsia. Più di rado capita che il paziente scopra per caso di essere malato, da un’ecografia eseguita per un altro motivo".

Come è strutturata la ’pancreatic cancer unit’?

"È un modello che abbiamo cercato di sviluppare anche per centralizzare la chirurgia: dove si opera di più c’è una minore mortalità post chirurgica. È stata identificata la Chirurgia di Forlì come centro leader, ma anche quella di Rimini lavora in questo senso. In Romagna facciamo 5060 interventi di questo tipo all’anno. La ’pancreatic cancer unit’ ci permette anche di avere supporto multiprofessionale, integrato".

Sono molti, rispetto ad altre aziende, 5060 interventi?

"Eccome. Il nostro volume di attività è inferiore solo a quello del San Raffaele di Milano e delle due chirurgie di Verona".

Come mai proprio nel nostro territorio è nata un’unità specializzata? Qui l’incidenza è più alta che altrove?

"No, ma si è colta l’opportunità data dall’azienda unica: questo ha permesso ai professionisti di specializzarsi".

Non ci sono invece farmaci efficaci?

"Finora la ricerca non ne ha trovati. In Romagna stiamo lavorando alla ricerca di nuovi bersagli molecolari con studi e corsi".

Sara Servadei