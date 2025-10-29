Tumore alla mammella, i controlli: "Adesione più bassa tra le migranti. Un progetto per farla crescere"

Il tumore alla mammella è il primo per incidenza tra le donne: riguarda il 31,5% delle diagnosi oncologiche per la popolazione femminile. È un nemico che spesso viene individuato grazie agli screening e all’attenzione da parte delle pazienti nell’eseguire l’autopalpazione: nella nostra provincia, facendo le dovute proporzioni sulla base dei dati della Regione, la media è di circa 350 diagnosi all’anno. Gli screening iniziano a 45 anni e fino ai 49 vengono eseguiti annualmente per poi passare a ogni due anni dai 50 ai 74. A cinque anni dalla diagnosi la sopravvivenza media in Romagna è del 91,2% (dati regionali basati sul periodo 2014-2018). Lo screening mammografico rientra anche tra quelli del progetto ’Equità’ dell’Ausl Romagna, che comprende una serie di iniziative volte a ridurre le disuguaglianze sociali di salute e a garantire un accesso equo ai servizi sanitari per tutti i cittadini. "C’è un tema che riguarda le donne emigrate – spiega Stefano Tamberi, direttore dell’Unità operativa di Oncologia a Ravenna – tra le quali l’adesione allo screening è minore a causa di barriere culturali, linguistiche o di varie situazioni che possono crearsi. Spesso e volentieri non c’è una cultura degli screening nei loro Paesi d’origine, quindi lavoriamo per sensibilizzarle al loro diritto alla salute". Il progetto è molto più ampio: non riguarda solo le donne o gli screening mammografici. "Pensiamo alle persone in carcere, a chi è immigrato, a chi ha un determinato orientamento sessuale – prosegue Tamberi –. Ci sono diversi motivi che potrebbero ostacolare l’adesione ai programmi di salute". Per le donne in particolare la cultura gioca un ruolo importante: "Penso ad esempio al programma di screening del tumore della cervice uterina: l’accesso è totalmente diverso a seconda della cultura del Paese d’origine – aggiunge Tamberi –. Come noto, la diagnosi precoce riduce la probabilità che il tumore venga individuato in stato già avanzato". Tornando a quello della mammella, "la maggior parte delle pazienti arriva in seguito allo screening, ma c’è una grande sensibilità anche all’autopalpazione e attenzione ai sintomi".

Recentemente si è parlato delle cure innovative per il tumore della mammella anche all’Esmo di Berlino, European society for medical oncology, convegno tenutosi nella capitale tedesca dal 17 al 21 ottobre e a cui ha preso parte anche Tamberi, intervenuto per parlare della patologia gastroenterica. "La frontiera degli anticorpi coniugati per il tumore della mammella sta aprendo scenari di sopravvivenza anche nello stadio avanzato della malattia – spiega il primario –. I nuovi farmaci modificano la prognosi con differenze di anni: è una rivoluzione terapeutica che dà nuove opzioni alle pazienti. Si tratta di cure già in commercio e che utilizziamo, ma la ricerca fornisce nuovi dati per sfruttarle in maniera sempre migliore".

Sara Servadei