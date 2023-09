’Turbinii e sentieri’, al Mic di Faenza in mostra le opere di Wei Bao

Sono in mostra, nella project room del Museo internazionale delle Ceramiche, i lavori realizzati in due mesi di residenza dall’artista cinese Wei Bao. L’inaugurazione oggi alle 17. Il giovane ceramista, vincitore nella categoria under35 del Premio Faenza 2023, presenta una nuova serie di opere – dal titolo ‘Turbinii e sentieri’, – che costituisce una riflessione sulla distruzione portata dall’alluvione al Museo Carlo Zauli, ma anche, più in generale, sulle raccolte del museo e sulla storia della ceramica a Faenza. "L’artista Wei Bao nei suoi lavori pone l’attenzione sul rapporto tra uomo e natura – evidenzia il Mic – a partire da uno studio sulle antiche civiltà e i loro nuclei abitativi. Wei Bao ha voluto raccontare il momento storico difficile del territorio faentino all’indomani dell’alluvione, avviando un dialogo particolare con il Museo Zauli, recuperando argille e materiali dall’interrato devastato dagli allagamenti".

Wei Bao, giovane talento di Jingdezhen, ha dato vita a un’installazione "che intreccia la propria cultura di origine e la città nella quale abitualmente lavora – sottolinea Matteo Zauli, direttore del Museo Carlo Zauli e curatore della mostra – l’antica origine dei rapporti tra Italia e Cina, attraverso la via della seta, i materiali della nostra città e del laboratorio che lo ospita, i calanchi di argilla da cui la ceramica di Faenza trae vita, gli impasti alluvionali creatisi nelle cantine del Museo Carlo Zauli".

Il progetto di Wei Bao parte da una riflessione sull’acqua: "da un insegnamento di Xuncius, filosofo confuciano cinese secondo cui ‘l’acqua può trasportare una barca, ma può anche travolgerla’. L’acqua ha creato la civiltà umana e l’acqua può distruggere tutto ciò che l’uomo ha creato. Gli esseri umani devono quindi rispettare il potere della natura. Nelle opere che riguardano la seconda parte ho ridotto al minimo il mio intervento, accettando il processo naturale di deformazione e rottura delle opere". La mostra sarà visitabile fino al 29 ottobre.

f.d.