Turismo, a rilento le prenotazioni di agosto

Neanche il mese di luglio sta regalando le soddisfazioni attese, considerando che si è nel pieno momento della stagione turistica estiva.

Complici gli eventi meteo di maggio, l’aumento dei costi di energia e gas spesi durante i mesi invernale, il ritorno alle vacanze all’estero, anche la città di Cervia risente del calo di presenze. Durante la settimana la gente in giro è poca, mentre il sabato e la domenica gli avventori di giornata o i turisti del fine settimana arrivano.

Ma pare che questo non basti per un recupero e sarà difficile risollevarsi da una stagione partita con il piede sbagliato. Ora si attende con fiducia il mese di agosto e anche in una prima parte di settembre che possa, in qualche modo, risollevare i bilanci del comparto turistico. Ferragosto, Sapore di Sale, Mercato Europeo ed Ironman sono al momento i grandi attrattori su cui puntare fino a settembre - a fianco dei numerosissimi eventi di ogni tipo di cui è ricco il calendario cervese durante ogni serata d’estate e in ogni località. Forese incluso.

Sugli hotel, il presidente Federalberghi Ascom Cervia Gianni Casadei spiega: "Per quanto riguarda le prenotazioni di agosto registro una situazione di normalità solamente nelle due centrali, come da tradizione. Speriamo che in una stagione così paradossale almeno il Ferragosto lo si possa passare al lavoro ma in serenità. La prima settimana d’agosto da sempre è stata quella di ripresa fra le fatiche di luglio e il tour de force agostano. Speriamo invece che questa stagione regali qualche soddisfazione in più. Per l’ultima settimana di agosto c’è ancora molto da lavorare ma siamo fiduciosi possa regalare soddisfazioni".

D’ora in avanti, un ruolo importante nella promozione della località, lo avrà la nuova Fondazione ‘Cervia In per il Turismo’ nata proprio dalla sinergia tra privati e pubblico per trovare nuove strategie di promo-commercializzazione andando a riprendere – soprattutto – il mercato tedesco. Ma non solo.

Il compito sarà anche quello di definire prodotti turistici capaci di raccogliere consensi nelle scelte dei turisti includendo Cervia come meta delle proprie vacanze.

"Diciamo che dopo tutti questi eventi non proprio favorevoli – conclude il presidente di Federalberghi Ascom –- ci sentiamo in credito con la fortuna e quindi contiamo su un meteo super favorevole".

Il caldo in queste ore non manca, anzi, e la voglia di scappare dalla città per ritirarsi al mare inizia a generare il tanto atteso movimento. Insomma, la fiducia non manca nonostante le difficoltà.

Ilaria Bedeschi