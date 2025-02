Turismo, bene Riolo e Brisighella

Molto bene Riolo Terme, bene Brisighella, male Casola Valsenio: questo in sintesi il bilancio del movimento turistico nella collina faentina nel corso del 2024. Riolo Terme ha registrato complessivamente 12.995 arrivi con una crescita del 24,9% rispetto al 2023. Il dato si attesta come il più alto della provincia di Ravenna, grazie ad una crescita sia degli italiani che degli stranieri. Buono anche il risultato dei pernottamenti, oltre 58.000, aumentati del 12,6 per cento rispetto al 2023.

"I dati turistici di Riolo Terme – afferma la sindaca Federica Malavolti – dicono che siamo nella direzione giusta. Intendiamo potenziare l’accoglienza turistica con un nuovo IAT e rinnovare eventi come Miss Italia. Senza dimenticare Frogstock e la conferma dei percorsi ciclistici, che quest’anno vedono Riolo interessato dall’ultima tappa del Giro d’Italia Donne. Inoltre possiamo contare su eventi come la Fiera dell’Agricoltura e Halloween, e soprattutto sulle Terme che, decidendo di essere aperte tutto l’anno, hanno destagionalizzato il nostro turismo".

Soddisfatti anche a Brisighella alla luce di una crescita sia degli arrivi che delle presenze. Le strutture ricettive hanno segnato un aumento degli arrivi del 4,8 per cento, raggiungendo quota 13.936, mentre le presenze sono cresciute dello 0,9% per cento, attestandosi a 29.963 pernottamenti. Particolarmente rilevante è l’incremento dei flussi turistici dall’estero, con una crescita del 14,8 negli arrivi e del 17,6% nei pernottamenti. Male invece il bilancio turistico di Casola Valsenio che ha registrato 1.880 arrivi con un calo del 13,3% rispetto al 2023 e 4.904 pernottamenti con un calo del 18,4%. In tale contesto, influenzato dai danni patiti dal territorio, si registra un forte calo di arrivi degli italiani solo in parte compensato da un incremento dei turisti stranieri.

Beppe Sangiorgi