Turismo, boom di presenze straniere. Lieve calo dei pernottamenti

Certo, nel conteggio manca ancora uno dei mesi cardine dell’anno - dicembre -, ma la panoramica dell’anno turistico che si è appena concluso è quasi completa. Sono infatti disponibili i dati del periodo gennaio-novembre 2023. Cosa raccontano le pagine che illustrano l’andamento del turismo a Ravenna e comprensorio nei primi undici mesi dell’anno che si è appena chiuso? Intanto che, nel suo complesso, il settore ha tenuto. Certo, albergatori e operatori turistici non faranno tutti salti di gioia, ma i numeri dicono che in provincia di Ravenna sono arrivati 1.484.521 turisti, +0,4% rispetto al 2022 (ma -2,1% rispetto al 2019). A pesare sul numero positivo (+0,4%, appunto) è la mole di stranieri che tra città d’arte e mare hanno invididuato il Ravennate come meta di una vacanza o di un fine settimana. Il turismo, dunque, parla straniero. La maggioranza è di tedeschi (6.320 persone), poi i polacchi (1.150), poi i Paesi Bassi (915). È possibile dire che si ’parla straniero’ perché l’aumento di turisti - il confronto è sempre tra 2023 e 2022 - è stato dell’11,2% (parliamo di un flusso di 299.428 persone), mentre gli italiani (il numero logicamente più rilevante: 1.185.093) sono diminuiti nell’ordine del 2%.

Significativa è l’altra voce, quella dei ’pernottamenti’: i turisti hanno pernottato in provincia di Ravenna per un totale di 6.249.295 notti, qualcosa in meno (-0,5%) rispetto al 2022 e al 2019 (qui il calo è stato del 3,7%). Anche in questo caso a limitare i danni sono stati i turisti stranieri, che hanno pernottato di più rispetto a due anni fa (+7,7%), a fronte di un calo del 2,7% degli italiani. Isoliamo ora dal contesto Ravenna, divisa in città e mare. Il capoluogo, va sottolineato, cresce: +1,5% di presenze turistiche (sono state complessivamente 595.637; 426mila e rotti gli italiani, 169mila gli stranieri). E anche questa volta, nessuna sorpresa: i turisti dall’estero hanno fatto ’boom’: +17,3% sul 2022, mentre gli italiani hanno optato per altre mete (-3,6%). Da registrare che si pernotta di più (+3,8%). Tiene, in termini di presenze, Cervia: +1,1%, con un calo invece dei pernottamenti: -3,7%. Meno presenze anche a Brisighella (-5,2%), con un +0,7% di pernottamenti. I primi undici mesi dell’anno dicono poi che Faenza ha visto precipitare le presenze (-14,7%; -12% gli italiani e - 21% gli stranieri), restando però in linea di galleggiamento nei pernottamenti (+0,9%).