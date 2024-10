Turismo, crescono arrivi e presenze

Diffusi dalla Regione i dati relativi al turismo nei primi otto mesi dell’anno, ovvero da gennaio ad agosto. Dati regionali ma che entrano anche nel dettaglio delle singole province, dei comuni, e delle singole località turistiche con tanti numeri, piuttosto utili a comprendere il flusso di turisti nei nostri territori. Per quel che riguarda la regione, complessivamente le politiche di accoglienza, evidentemente funzionano, visto che in questo 2024 – come detto da gennaio ad agosto – si sono avuti 31.850.436 pernottamenti, per poco meno di 9 milioni di turisti. E molti di questi hanno soggiornato in provincia di Ravenna, terza provincia per presenze dopo Rimini e Bologna. All’interno della nostra provincia, il capoluogo e Cervia la fanno decisamente da padrone, la prima come città d’arte e col suo litorale, la seconda per l’offerta turistica delle sue spiagge.

Complessivamente la provincia ravennate, ha ricevuto 1.284.722 turisti con un ottimo +6,4% rispetto al 2023 e un incoraggiante +1,3% rispetto all’era pre-Covid. Di questi 1.026.828 sono italiani, 257.894 gli stranieri. Se si analizzano i pernottamenti nella provincia, invece, sono globalmente 5.493.160 (4.279.253 italiani e 1.213.907 stranieri) con un miglioramento del 3,9 per cento globale rispetto allo scorso anno. Entrando nel dettaglio di Cervia, nei primi otto mesi dell’anno sono arrivati 690.965 turisti – addirittura con un incremento del 7,3 % rispetto al 2023 e del 3% rispetto al 2019 – ovvero la quota maggiore in provincia di Ravenna, meglio dello stesso capoluogo, fermatosi a 504.475. Tuttavia, Cervia la fa da padrone con gli italiani (598.492 contro 360.148) mentre Ravenna "vince" sul fronte degli stranieri con 144.327 turisti d’Oltralpe contro i 92.473 di Cervia.

Analoghe statistiche per i pernottamenti: a Cervia ben 2.909.944 (+4,5 % sul 2023) mentre a Ravenna sono stati 2.324.673 (+3,3 %) ma la forbice a favore di Cervia è ancora superiore con gli italiani: 2.425.481 contro 1.666.996. Come da tradizione vacanziera, agosto è il mese con più presenze a Cervia: 183.258 il totale, con 159.350 italiani, il top in assoluto rispetto agli altri mesi. Per gli stranieri, come da tradizione, il mese di relax è luglio – praticamente in tutta Europa scuole e aziende riaprono in agosto – e, infatti, sono 23.098 i turisti in agosto e 26.799 quelli in luglio. Per quanto riguarda i pernottamenti nel cervese, davvero importante il totale di 2.909.944, con + 4,5 % rispetto a un anno fa: gli italiani sono 2.425.481 mentre impressiona l’aumento degli stranieri (+17%) rispetto al 2019 con un totale di 484.463 notti trascorse nel 2024.

