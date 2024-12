"Turismo, cruciali gli strumenti digitali"

La Fondazione Cervia In, l’ente di promozione turistica della città, ha presentato alla Darsena del Sale le azioni sviluppate nel corso del 2024 per valorizzare e promuovere la località e quelle in previsione per il 2025. Si punta al rafforzamento del brand Discover Cervia attraverso marketing digitale e azioni di promozione in Italia e all’estero. All’evento ha partecipato anche il sindaco Mattia Missiroli: "In questo anno di attività Cervia In ha dimostrato di essere una Fondazione rappresentativa del territorio, raggiungendo importanti obiettivi nella promozione turistica della città. È la dimostrazione che al suo interno vi sono qualificate e preparate realtà che stanno esprimendo con le loro energie la capacità di rispondere alle molteplici esigenze e a guardare con competenza e lungimiranza alle nuove frontiere del turismo. Cervia è tra le più importanti mete turistiche balneari, e la Fondazione sta dando prova di portare ad un’ulteriore crescita turistica la nostra località dal punto di vista promozionale, grazie ad azioni di marketing e comunicazione, anche attraverso i nuovi strumenti digitali".

Così il presidente della Fondazione Luca Sirilli. "Sono stati mesi di intenso lavoro – ha affermato – che hanno dato vita ad un attento processo di promozione della città, che parte dal nuovo portale turistico "Discover Cervia", online da fine marzo 2024, si sviluppa attraverso azioni di digital marketing e comunicazione social, si avvale di importanti partnership, utilizza campagne visual e radio (affissioni, pannelli, spot, riviste, centri commerciali) rivolte alle aree dei nostri principali mercati sia in Italia che all’Estero". Nel 2025 la Fondazione Cervia In intende restituire l’immagine di una città che punta sempre di più sul futuro e sviluppare ulteriormente strategie di promo-commercializzazione.

