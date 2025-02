Turismo e commercio, un incontro: "I Comuni ci diano una mano"

Si intitola ’Turismo e commercio tra criticità e prospettive’ l’incontro organizzato da Confesercenti che si terrà oggi alle 17 alla Darsena del sale, in piazzale dei Salinari 1. Aprirà i lavori il presidente Assoturismo Emilia-Romagna Fabrizio Albertini e interverranno anche il sindaco di Cervia Mattia Missiroli, il primo cittadino di Cesenatico Matteo Gozzoli e l’assessore regionale al Turismo e al Commercio Roberta Frisoni.

Sarà presentato il risultato delle indagini sul turismo e sul commercio sul territorio, elaborata dal Centro studi Confesercenti RavennaCesena. Che, scrive l’associazione, conferma l’attrattività della riviera: ma "stiamo vedendo un forte cambiamento nel modo di ’fare turismo’ ed è nostro dovere stare al passo di questi cambiamenti; non può però risultare un onere a esclusivo carico del settore economico". Per Confesercenti quindi "l’amministrazione pubblica gioca un ruolo fondamentale e decisionale, se realizza massicci interventi di modernizzazione delle infrastrutture, crea un sistema di trasporto all’altezza delle più importanti stazioni turistiche e, non ultimo, adotta politiche di salvaguardia dell’ambiente e del mare e di promocommercializzazione".

Per quanto riguarda il settore commerciale, Confesercenti individua il principale problema nella ’desertificazione commerciale’, ovvero la riduzione delle attività, e contro questo fenomeno chiede alle amministrazioni un "alleggerimento delle pratiche burocratiche e degli oneri amministrativi per chi avvia un’impresa, incentivi e accesso al credito (viene proposto un fondo per la rigenerazione urbana), contrasto all’abusivismo commerciale e una formazione professionale sempre più legata al mondo del lavoro".