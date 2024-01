Turismo e ospitalità. Meno crociere del 2023. Tappa del Tour de France e i mondiali Dragon boat

Promozione ed eventi fondamentali per mantenere alta l’attrattività della città anche nel 2024, considerando che il 2023 si è chiuso bene con tanta gente in città. E gli eventi nel 2024 non mancheranno se si pensa al passaggio del Tour de France, a Ravenna Festival, alla mostra di Salgado, al campionato mondiale di Dragon boat per finire con la Maratona, solo per citare gli appuntamenti di maggior rilievo. "Gli eventi – spiega Mauro Mambelli, presidente dell’Ascom di Ravenna – sono fondamentai per attrarre visitatori così come è fondamentale la promozione. Direi che il2023 sotto questo profilo, è finito bene anche se il turismo di questi giorni prevede più passaggi dalla città che soste con pernotto. Ma la gente in giro è stata davvero tanta ed era un dispiacere dire ‘siamo pieni, non abbiamo posto’ e non sapere neanche dove mandarli a cena perché comunque i ristoranti hanno fatto il tutto esaurito in tutti i turni". Certo che le turbolenze mondiali non aiutano gli spostamenti. "Noi siamo ottimisti – spiega ancora Mambelli – ma gli equilibri non dipendono da noi. E si sa che le guerre non portano né serenità né voglia di viaggiare". E a proposito di viaggi il 2024 riserverà qualche numero in meno per quanto riguarda i crocieristi in ragione dei lavori che interessano l’area di Porto Corsini per la realizzazione del nuovo terminal che, una volta completato, sarà un vero fiore all’occhiello della città; che deve però migliorare la viabilità sulla Baiona e l’attraversamento del canale Candiano per evitare che la nuova struttura si confronti con una situazione viaria davvero poco ‘turistica’. E di eventi nel 2024 Ravenna ne ha in cantiere molti, come racconta il presidente di Ravenna Incoming (e di Emilia Romagna Welcome) Gilles Donzellini. Si parte da marzo quando il 22 al Mar inaugurerà la mostra delle foto di Sebastião Salgado "un evento importate – spiega Donzellini - in grado di attrarre visitatori da tutta Italia". Poi sarà la volta di Ravenna festival che si avvierà sabato 11 maggio e aprirà la XXXV edizione della rassegna con un concerto dei Wiener Philharmoniker diretti dal maestro Riccardo Muti che tornerà a dirigere la leggendaria compagine viennese all’avvio di una programmazione che sarà svelata sabato 24 febbraio. Quello di maggio sarà il dodicesimo appuntamento dei Wiener nella città bizantina (l’undicesimo è stato nel 2021, anno in cui hanno celebrato il cinquantenario del loro sodalizio con Muti) e la prima delle sole tre tappe italiane della tournée. In contemporanea con Ravenna Festival, la città sarà attraversata, il 30 giugno, da una tappa del Tour de France che da Cesenatico condurrà a Bologna. "Parliamo – spiega Donzellini – del terzo evento sportivo più seguito al mondo e che darà visibilità al territorio. Cercheremo anche di creare prodotti turistici che restino dopo la corsa come percorsi cicloturistici sulle mitiche salite di Pantani".

Sempre in tema sportivo, arriviamo ai campionati mondiali di Dragon boat che si svolgeranno dal 5 all’8 settembre alla Standiana, impianto sede del Circolo Canottieri Ravenna, dove sono attesi 6.500 tra atleti e tecnici provenienti da ben 35 nazioni, con una previsione di circa 50-60mila presenze nei giorni di gara e nei 2 di allenamento. Poi il 10 novembre sarà la volta della Maratona di Ravenna che attrae migliaia di atleti di ogni livello dall’Italia e non solo.

Giorgio Costa