"Turismo e sport, un binomio indissolubile"

Dopo un giugno decisamente sottotono sul fronte turismo arrivano le fasi calde. Claudio Fantini, patron del Fantini club di Cervia, racconta come sta andando in queste settimane in attesa dei grandi eventi sportivi che arriveranno fino a ottobre.

Fantini, come sta procedendo questa stagione turistica?

"Molto bene. È partita un po’ lenta e sicuramente il meteo non ci sta aiutando, ma la prospettiva è buona per noi che fortunatamente da anni puntiamo, non tanto sul sole e sul mare, ma sulla motivazione e la passione sportiva".

La disponibilità di aree dedicate al benessere e impianti sportivi quanto incide sulle prenotazioni?

"Tanto. Gli alberghi e le strutture del territorio non sono più in grado di sostenere i costi con soli tre mesi di apertura. Dobbiamo dare motivazioni e nel nostro caso è proprio la motivazione sportiva a giocare un ruolo fondamentale perché risponde a una domanda sempre più alta. Credo che migliorare l’offerta di impianti sportivi e di infrastrutture sia fondamentale per sviluppare il nostro turismo. Permetterebbe di aumentare l’appeal della località, richiamare sportivi anche dall’estero e allungare la stagione. Mi auguro che la nuova giunta prenda a cuore questo progetto".

Quali sono le nuove esigenze del turista?

"Sono sempre di più oggi le persone attente agli stili di vita e che anche in vacanza desiderano praticare sport e godersi il benessere. La vacanza non viene più subita passivamente, ma partecipata. Infatti, la vacanza che proponiamo al Fantini Club vuole essere prima di tutto un’esperienza. Da oltre dieci anni promuoviamo uno stile di vacanza attiva all’insegna del benessere globale della persona, partendo dallo sport come componente fondamentale, affiancato da un’alimentazione salutare, relax e sano divertimento, per una vita in salute e longeva".

Settembre e ottobre saranno ricchi di eventi. Cosa aspettarsi?

"Andiamo dagli appuntamenti dell’Ironman, al Campionato Italiano di Triathlon Sprint, il 28 e 29 settembre, fino alla 5° cicloturistica Strade Bianche del Sale Fantini Club, che chiuderà la stagione il 12 e 13 ottobre. La grande novità sarà la prima edizione del ‘Nutrion and Longevity Festival’ che si terrà dal 13 al 15 settembre, curato dalla Fondazione Valter Longo. Un evento gratuito dedicato alla promozione di stili di vita sani ed equilibrati. In programma workshop, masterclass e cooking show, dedicati a diffondere una cultura della longevità e della salute attraverso la nutrizione".

Ilaria Bedeschi