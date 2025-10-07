Turismo, estate promossa. La città d’arte brilla,. Cervia è sempre regina. Segni meno sui lidi

Ottimi numeri per la città d’arte, che cresce ed è sempre più gettonata tra gli stranieri. Cervia si conferma amatissima e fioriscono segni più sia tra gli arrivi che tra i pernottamenti. Solo i lidi ravennati sembrano aver passato un’estate non troppo rosea, ma nemmeno così negativa. Insomma, i dati turistici di luglio e agosto diffusi ieri dalla Regione, elaborati dal servizio Statistica sulla base di quelli forniti dalle strutture ricettive, promuovono l’estate appena trascorsa e smentiscono gli allarmi relativi alle spiagge vuote e le preoccupazioni legate a un meteo non sempre favorevole.

Andiamo con ordine e partiamo dalla città d’arte. Luglio ha visto arrivare 34.316 turisti, +9,9% rispetto all’anno precedente (20.659 italiani, +9,5%, e 13.657 stranieri, +10,5%) per 77mila notti, il 7% in più del 2024 (48.043 per gli italiani, +1,7%, e 28.957 per gli stranieri, +16,9%). Brilla anche agosto, dove gli arrivi totali vedono un aumento a doppia cifra: +11,9% per 37.862 turisti, di cui 23.256 italiani (+7,2%) e 14.606 stranieri (+20,3%). I pernottamenti sono stati 85.390 in totale (+3,8%), di cui 55.072 per gli italiani (-2,2%) e 30.318 per gli stranieri (+16,8%). In media i turisti hanno trascorso 2,2 notti a testa nella città d’arte. Tra gli italiani i turisti vengono prevalentemente da Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio: queste due ultime regioni in particolare vedono un deciso aumento, segno che fuori dalla regione Ravenna è sempre più conosciuta. Tra gli stranieri in Europa spiccano tedeschi e francesi, e per questi ultimi si registra un bell’aumento (+40,9% a luglio, +11,8% ad agosto), mentre i dati assoluti più alti sono quelli relativi agli statunitensi (1.893 a luglio, -4,9%, e 1.518 ad agosto, +20,4%). Per quanto riguarda i britannici, dopo un giugno sottotono sono di nuovo in crescita dopo la visita dei reali: 896 a luglio, +21,4%, e 1.232 ad agosto, +52,7%.

Passiamo ai lidi ravennati. A luglio sono arrivati 78.467 turisti, -5,2% rispetto al 2024, di cui 50.434 italiani (-9,2%) e 28.033 stranieri (+3%). Le notti sono state 595.771 (-0,2%) di cui 399.204 per gli italiani (-2,4%) e 196.567 per gli stranieri (+4,6%). Ad agosto gli arrivi sono stati 87.727 (-0,5%) tra cui 62.039 italiani (-3,6%) e 25.688 stranieri (+7,8%). I pernottamenti in totale sono stati 733.306 (+2,4%), di cui 552.943 per gli italiani (+3,6%) e 180.363 per gli stranieri (-1%). In media i turisti trascorrono 8 notti sui nostri lidi. E chi sono, i turisti? Lombardi ed emiliano-romagnoli costituiscono una buona fetta degli italiani. Tra gli stranieri tanti vengono da Germania e Svizzera.

Infine Cervia: a luglio e agosto 1 milione e 980.704 pernottamenti per 378.298 turisti, più della metà dei numeri totali della provincia. Nel primo dei due mesi estivi sono arrivati 180.240 turisti (+4,7%), di cui 148.978 (+2,8%) italiani e 31.262 stranieri (+15,3%). I pernottamenti sono stati 942.323 (+2,7%), di cui 771.328 per gli italiani (+0,8%) e 170.995 per gli stranieri (+12,4%). Ad agosto sono arrivati 198.058 visitatori (+6,8%) di cui 171.779 italiani (+6,4%) e 26.279 stranieri (+9,2%) per 1.038.381 notti totali (+1,8%), ovvero 895.817 per gli italiani (+1,6%) e 142.564 per gli stranieri (+2,9%). In media i turisti hanno trascorso 5,2 notti a Cervia, un numero molto più basso rispetto alle 8 dei lidi ravennati: forse perché la reginetta della costa è più scintillante e anche più costosa, e si presta di più per weekend o soggiorni brevi. I più presenti tra gli italiani sono lombardi ed emiliano-romagnoli, mentre tra gli stranieri i più affezionati sono sempre i tedeschi, 12.883 nei due mesi.

