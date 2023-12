Turismo, fiducia nella fine dell’anno: "Puntiamo tutto sul canto gospel. Attesa per le prenotazioni in hotel"

"Abbiamo fiducia in un Natale e capodanno positivo per il turismo ravennate. Siamo ottimisti anche se guardiamo a come è andato il fine settimana dell’8 dicembre in cui la città era veramente piena di turisti. La strategia – spiega l’assessore al Turismo, Giacomo Costantini – è ancora una volta quella di puntare su un evento trainante che è il Christmas Soul". Profonda spiritualità e grande impatto scenico sono i due aspetti che caratterizzano il programma della nuova edizione del festival dedicato al gospel, che porta grandi artisti internazionali a Ravenna dal 28 dicembre all’1 gennaio per celebrare in musica le feste natalizie. Basterà a riempire gli alberghi? Probabilmente no, ma sarà una mano, così come faranno gli altri eventi clou del periodo. Che, intanto, fanno registrare una certa delusione nelle presenze legate alla trilogia verdiana di Riccardo Muti, appuntamento di sicuro interesse culturale che però non avrebbe "mosso" i turisti straniere come invece accadde lo scorso anno. "In effetti, le date proposte venivano incontro alla richiesta di non scontrarsi con altri eventi, tipo la maratona, ma probabilmente andare oltre la metà di dicembre è troppo tardi e stiamo vedendo – spiega Raffaele Calisesi, alla guida di Federalberghi Ravenna – pochissimi movimenti italiani ed esteri legati a questo evento. Un peccato perché anno scorso l’offerta andò bene e il prossimo anno ragioneremo meglio su questo aspetto di un evento di grande interesse e qualità per i mercati del nord Europa che si erano mostrati molto ricettivi". Al mare la situazione è di attesa e a Milano Marittima, come spiega Paola Brunelli, titolare dell’hotel Luxor, qualcosa si muove ma siamo decisamente lontani dal tutto esaurito per le strutture aperte.

Intanto, come è prassi in questo periodo, le prenotazioni alberghiere sono scarse. "È normale che sia così – spiega Calisesi – e i primi movimenti per il fine anno si iniziano a vedere dopo Santo Stefano. La mostra su Burri attrae ma non fa grandi numeri e la verità è che il 2023 è stato salvato dalle crociere. Continuiamo a dire che servono gli eventi, ad esempio la scherma che si è chiusa domenica scorsa ed è andata molto bene, mentre ci ha deluso la Maratona anche perché gli organizzatori hanno premuto molto sul lato dei campeggi. Ravenna, lo diciamo da tempo, è come una Ferrari con le ruote sgonfie. Abbiamo di tutto: monumenti Unesco, mare, gastronomia eppure la ricettività è in crisi con cinque alberghi in vendita in città e solo una catena presente. Il motivo ci sarà, ed è chiaro, per noi: non bastano l’evento o il monumento, serve promuoverli. E servirebbe che i tre aeroporti che ci circondano lavorassero in sinergia e non uno contro l’altro. A farne le spese siamo noi operatori del turismo".

Si mostra ottimista Riccardo Santoni, responsabile Asshotel per il comune di Ravenna: "L’anno si chiude bene – spiega – anche grazie agli eventi messi in campo dal Comune e anche per il periodo di fine anno ci sono buoni segnali". Intanto la programmazione comunale degli eventi tra Natale e Capodanno, secondo Costantini, segue il criterio del "Natale dell’anima" e le basiliche sono al centro della programmazione. Se poi, le basiliche e i mosaici saranno più o meno visitati rispetto agli anni scorsi, fanno sapere dall’Opera di religione della Diocesi di Ravenna, è presto per dirlo "perché non vengono prenotati in anticipo e questa è la ragione delle file che si formano in via Argentario". Di certo i siti Unesco della città di Ravenna sono attrattivi ma da soli non bastano a far muovere i turisti e, soprattutto, a farli restare qualche notte a Ravenna. "Senza eventi e senza promozione la città muore. E a salvarci – conclude Calisesi – più che San Vitale e Galla Placidia sono gli imbarchi e gli sbarchi dei giganti del mare a Porto Corsini". Intanto il 31 sera in piazza del Popolo ci sarà il concerto Soul per il count down della mezzanotte.

Giorgio Costa