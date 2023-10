"Turismo, giusto scommettere e investire sugli impianti sportivi"

Che Cervia sia una città a misura di sport lo avevano chiarito gli ultimi anni. Fatta eccezione per la parentesi legata alla pandemia, l’arrivo di Ironman Italy Emilia Romagna ha decretato il territorio cervese come un palazzetto a cielo aperto in grado di ospitare attività competitive o legate alle attività slow. Sulla necessità di maggiori impianti in diversi avevano già avanzato proposte in passato se non altro perché, puntando sullo sport, la città potrebbe ospitare durante tutto l’anno un target legato allo sport slegando parzialmente le presenze dalla sola stagione estiva e dal meteo che non sempre aiuta e rende incerta la programmazione di diverse attività. A sostegno della posizione per patron del Fantini Club Claudio Fantini e del presidente Federalberghi Ascom Cervia Gianni Casadei - il quale ha dichiarato che occorre coniugare la scelta di essere una città dello sport ma, allo stesso tempo, ospitante la movida - è intervenuto Alain Conte della lista civica Cervia Ti Amo.

"Ci teniamo a ribadire che condividiamo la linea e l’idea di un turismo rivolto allo sport e ai grandi eventi sportivi e ne condividiamo anche i dubbi espressi – spiega Conte –. Non è di oggi infatti, la nostra proposta contenuta in un ordine del giorno del 2021, di concentrare gli sforzi futuri sul comparto colonie in un’ottica di riqualificazione generale, che metta sul piatto anche l’idea di una cittadella dello sport, riaprendo il dibattito sui comparti e sulle aree all’interno del Pug. La città ha necessità di confrontarsi su questi temi in vista delle elezioni amministrative del 2024 e non c’è più tempo da perdere. Noi non pensiamo che il turismo sportivo escluda il turismo del divertimento, anche notturno". Quello che però "va ribadito è che l’offerta turistica debba essere complessiva e per questo in un quadro completo sia necessario dare il giusto peso e il giusto equilibrio a tutte le proposte, con alcune che debbono essere necessariamente prioritarie rispetto ad altre". Tanti gli eventi sportivi che Cervia ospita, così come tante sono le associazioni sportive le quali regalano soddisfazioni alla città. Oltre alle competizioni esistono poi diverse attività collaterali legate – soprattutto – alla bicicletta e alle camminate alla scoperta del paesaggio turistico. Un ambito, quello sportivo, sul quale pare davvero esserci ormai interesse e necessità di riscontro per le scelte future, rendendo la città appetibile anche da questo punto di vista.

Ilaria Bedeschi