Turismo, i dati rosei di aprile Grande afflusso durante i ponti

Una buona primavera, almeno fino ad aprile. Perché i dati di maggio (non ancora pubblicati e sui quali è possibile quindi fare solo ipotesi) saranno inevitabilmente segnati dall’alluvione. Intanto i numeri resi noti dalla Regione nei giorni scorsi circa la presenze turistiche fino ad aprile sono rosei, con una buona risposta nei ponti di Pasqua, 25 aprile e fine aprile (in previsione del 1 maggio).

Partiamo dalla città d’arte, che vede nella primavera la sua stagione migliore. Ad aprile sono arrivati 26.525 turisti (+13,3% sul 2022, -0,7% sul 2019) di cui 20.207 italiani (+10,5% sul 2022, -4,5% sul 2019) e 6.318 stranieri (+23,4% sul 2022, +13,9% sul 2019). I dati dei pernottamenti vanno ancora meglio, segno che rispetto al pre-pandemia i turisti tendono a fermarsi di più in città: 54.910 le notti ad aprile (+13,6% sul 2022, +11,8% sul 2019) di cui 40.536 per gli italiani (+11,5% sul 2022, +8,9% sul 2019) e 14.374 per gli stranieri (+20,1% sul 2022, +20,8% sul 2019). E i ponti? La Regione ha pubblicato anche i dati degli arrivi divisi per i singoli giorni, da cui emerge che alla vigilia di Pasqua sono arrivate in città 1.489 persone, il 22 aprile (nel sabato del ponte verso il 25 aprile) 2.015 e il 29 aprile (primo giorno del ponte verso il 1 maggio) 1.535.

Il weekend del 25 aprile è stato il più fruttuoso anche sui lidi ravennati: il 22 aprile sono arrivati 3.711 turisti, l’8 aprile 1.980 e il 29 aprile 3.528. In totale ad aprile i turisti sono stati 28.511 (+24% sul 2022, -1,6% sul 2019) di cui 25.057 italiani (+25,4% sul 2022, -0% sul 2019) e 3.454 stranieri (+14,9% sul 2022 e -12% sul 2022). I pernottamenti sono stati 97.956 (+15% sul 2022, +11,9% sul 2019) di cui 85.365 per gli italiani (+15,6% sul 2022, +16,4% sul 2019) e 12.591 per gli stranieri (+11,2% sul 2022, -11,4% sul 2019).

Arriviamo alla reginetta, che è sempre Cervia, che da sola registra molte più presenze di Ravenna (intesa come somma di città d’arte e lidi). Ad aprile sono arrivati infatti 78.630 turisti (+30,6% sul 2022, -1,9% sul 2019) di cui 70.708 italiani (+31,6% sul 2022, -2,9% sul 2019) e 7.922 stranieri (+22,3% sul 2022, +7,5% sul 2019). I pernottamenti sono stati 184.727 (+25,4% sul 2022, -9,5% sul 2019) di cui 147.080 italiani (+32,5% sul 2022, -14,2% sul 2019) e 37.647 stranieri (+3,7% sul 2022, +15,6% sul 2022). I tedeschi sono stati 2.392 ad aprile, mentre la parte del leone continuano ovviamente a farla gli italiani, di cui 24.444 lombardi e 17.857 emiliano-romagnoli. Per quanto riguarda i tre weekend di ponte, il 22 aprile Cervia ha registrato 14.149 arrivi, il 29 aprile 10.291 e l’8 aprile 6.263.