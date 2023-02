Turismo, i parchi pensano già alle riaperture

I parchi tematici cervesi si preparano all’arrivo della Pasqua e dell’inizio della stagione turistica. Il primo ad aprire le porte ai visitatori sarà il Parco Naturale di Cervia con tante novità. Si inizia il 4 marzo, mese nel quale il Parco sarà aperto solo il sabato e domenica. Da aprile a settembre sarà invece accessibile tutti i giorni. Per accedere non è necessario prenotare, il parco è diviso in una zona gratuita e in una zona a pagamento, in quest’ultima è presente la ’La vecchia fattoria’, un’area dove è possibile immergersi tra gli animali, abbracciarli, dar loro da mangiare e scoprirne caratteristiche e abitudini. La Casa delle Farfalle di Milano Marittima riaprirà il 1° aprile e fino al 31 maggio nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e festivi. Dal 1° giugno fino al 10 settembre sarà aperto tutti i giorni. Gli ingressi alla struttura sono contingentati: per poter accedere immediatamente è necessario acquistare il biglietto online disponibile fino a due giorni prima della data di ingresso. È possibile acquistare il biglietto sul posto, ma nel caso in cui il turno di ingresso fosse pieno, sarà necessario attendere il primo orario disponibile. Attesa anche per la riapertura del Centro Visite Salina di Cervia che dal 1° aprile all’11 giugno sarà accessibile sabato, domenica e festive. Apertura quotidiana dal 12 giugno al 10 settembre. La Salina di Cervia è una riserva naturale e per questo motivo non si può accedere in autonomia, ma solo accompagnati dalle guide.

Durante la stagione di apertura (marzo-novembre) un programma ricco di escursioni permette ai turisti e ai cervesi di visitare questo ambiente unico. Il programma stagionale include diverse tipologie di escursioni: a piedi, in barca elettrica, in bicicletta, in trenino e in canoa. Durante queste attività, insieme alle guide si potranno scoprire i segreti legati al sale e alla storia di Cervia, il motivo per cui il sale viene definito dolce e attraverso i loro consigli, muniti di binocolo, si potranno ammirare e identificare le diverse specie di uccelli che popolano l’oasi naturale. La Salina di Cervia è un ambiente unico dal punto di vista naturalistico e per il paesaggio che offre, suggestivo e particolarmente magico all’ora del tramonto. La Salina di Cervia è riconosciuta Zona Umida di importanza internazionale e Riserva Naturale dello Stato di popolamento animale. Sono quasi 100 infatti le specie di uccelli che trovano, anche in un ambiente così estremo, le condizioni migliori per alimentarsi, nidificare e sostare. È possibile già prenotare le proprie attività sul sito www.atlantide.net.

Ilaria Bedeschi