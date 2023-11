Turismo, i primi 9 mesi. Ravenna salvata dagli stranieri. Costa bene in autunno

Le temperature miti del mese di settembre addolciscono un po’ l’amaro calice del 2023 sotto il profilo turistico. La lunga estate ha sospinto verso l’alto, rispetto al 2023, la percentuale di chi si è recato nei comuni della costa per un ultimo tuffo dell’Adriatico, facendo registrare un +8,5% di presenze e un +19% di arrivi rispetto al 2022, superando i livelli pre-Covid rispetto al turismo settembrino. Quando il picco della stagione 2023 può dirsi ormai alle spalle, le percentuali disegnano un’annata negativa per gran parte dei quattro principali comparti turistici della provincia: la Riviera (Cervia e i lidi ravennati), i grandi comuni (Ravenna e Faenza), il comparto termale (Brisighella e Riolo Terme) e quello collinare, rappresentato da Casola Valsenio. Mentre a Ravenna i numeri dei visitatori della città d’arte sono positivi, sui lidi il piatto piange di più. Il segno meno sul totale dei pernottamenti nei primi otto mesi dell’anno, rispetto al 2019, è generalizzato: -2,7% a Ravenna, -4,6% a Faenza, -8,6% a Cervia, -18% a Brisighella, -29% a Riolo Terme. Qualche segno più si nota nei comuni più piccoli, frutto però di spostamenti percentuali calcolati su poche unità di partenza. Il paragone è spesso modesto anche con il 2022, annata ancora gravata dagli effetti della pandemia: Cervia (-5,3%), Riolo Terme (-13%) e Brisighella (-19%) sono le maglie nere, mentre il settore delle città d’arte rimane sopra la soglia di galleggiamento sia a Ravenna (+1,3%) che a Faenza (+0,3%).

Gli operatori hanno da mesi puntato il dito contro l’alluvione, nello specifico contro due suoi aspetti: da una parte la ghiottoneria di quegli operatori stranieri che hanno deviato verso le loro strutture in altri paesi europei – ad esempio in Grecia – i flussi turistici precedentemente diretti verso le spiagge italiane, dall’altra contro una campagna di promozione parsa non all’altezza: la Romagna sarà pure stata colpita dall’alluvione, ma i monumenti di Ravenna, Faenza e gran parte degli stabilimenti balneari ravennati e cervesi sono pur sempre rimasti quasi sempre aperti. Ravenna e Cervia hanno scontato un minor afflusso di italiani, che nel caso del capoluogo è stato compensato dai maggiori volumi di arrivi dai paesi esteri, con un +11% di pernottamenti rispetto al 2022 e un +10% sul 2019. Ravenna insomma, a 27 anni dal riconoscimento a Patrimonio Unesco dei monumenti bizantini – giro di boa della storia turistica locale – sembra stare diventando quel che ha lottato decenni per diventare, e cioè un luogo percepito innanzitutto come una città d’arte.

Filippo Donati