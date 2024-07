"Turismo, i singoli eventi non bastano"

Si sono conclusi giorni dedicati al grande sport con appuntamenti internazionali. Prima gli open italiani di Golf, dal 27 al 30 giugno 2024, presso all’Adriatic Golf Club di Cervia Milano Marittima che ha ospitato le gare di oltre 150 golfisti nel suo campo di gara d’eccellenza: 27 buche su un’area di quasi 100 ettari che costeggia l’antica pineta. Poi il Tour de France che ha fatto colorare la città di giallo. Insomma, migliaia di persone ad assistere ai due appuntamenti unici che dovrebbero avere messo – eccetto qualche disagio per la viabilità – tutti d’accordo.

A fare il punto sul riscontro in termini di presenze è il presidente Federalberghi Ascom Cervia Gianni Casadei che spiega: "Si è appena concluso un fine settimana a dir poco eccezionale. La concomitanza degli Open di golf e la straordinarietà del passaggio del tour sono una combinazione irripetibile. Personalmente dividerei il giudizio su due livelli: a livello di destinazione Romagna ho l’impressione che ne siamo usciti con un profilo di altissimo livello e sono certo che prima o poi la popolarità mediatica derivante da questo genere di manifestazioni darà i suoi frutti. Faccio un po’ di autocritica dicendo che Cervia credo non abbia saputo sfruttare appieno queste opportunità come promozione locale. Bisognerà farne tesoro per le prossime opportunità. Gli eventi di qualsiasi natura essi siano aiutano e sostengono la presenza di una località. Lungi da me l’idea di sollevare critiche, semplicemente sostengo che sia pericoloso basare tutto o molto della strategia su quelli, perché poi se ne diventa dipendenti. Una località vincente deve avere un suo appeal naturale e gli eventi specie se importanti come quelli di cui stiamo parlando, devono rappresentare una cornice internazionale utile ad evidenziare ed esaltare il contenuto".

Dopo un mese di giugno poco soddisfacente in termini di presenze ora si spera che sia tutta in discesa almeno per i prossimi due mesi con l’auspicio che anche settembre e ottobre regalino sole e temperature gradevoli per potere allungare il più possibile la stagione turistica. A settembre, infatti, tornerà l’attesissimo Ironman Italy Emilia Romagna che garantirà, come gli scorsi anni, migliaia di presenze regalando un fine settimana di grandi soddisfazioni.

Ilaria Bedeschi