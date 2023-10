"Turismo, il problema c’è. Ammettiamolo"

Un caldo estivo e sole hanno allungato la stagione rendendo piacevoli le giornate – soprattutto nei fine settimana – a Cervia. Tanti gli eventi nel mese di settembre e ottobre hanno dato una piccola mano a rimpinguare qualche bilancio a fronte di una stagione turistica che non ha brillato. Colpa dell’alluvione o forse no, ma interrogativi su strategie e interventi per riportare la località a numeri interessanti in termini di presenze non mancano.

"La stagione estiva volge al termine anche se il ponte di Ognissanti potrebbe regalare ancora diverse soddisfazioni in special modo se il clima decidesse di restare mite. Il mese di settembre è stato favorevole per i colleghi che coraggiosamente hanno deciso di prolungare il periodo di apertura, complici il bel tempo e le numerose iniziative sportive che ormai da tempo caratterizzano questo mese. Le belle notizie finiscono qui". spiega il presidente Federalberghi Ascom Cervia Gianni Casadei. Continua: "La stagione appena terminata non sarà ricordata certamente come una delle più brillanti, anzi. La flessione a doppia cifra del mese di giugno seguita da un quasi -6% sia a luglio che ad agosto descrivono abbondantemente la situazione. Ricordo che nella stagione 2022 il mese di agosto aveva già segnato un altro segno negativo consistente rispetto al 2021. A dire la verità, è dal 2017 che la nostra destinazione sta registrando una lenta ma inesorabile perdita di presenze. Sicuramente la questione alluvione ha contribuito in maniera importante al calo di interesse verso la località, aggravata dal fatto che delle nostre saline si sono interessati i media nazionali e per lungo tempo e questo ha fatto da cassa di risonanza dando di Cervia una idea completamente distorta al turista che era in procinto di prenotare. È già statA ampiamente trattata anche la questione dei rincari e dell’inflazione, che certamente non hanno giocato a nostro favore".

Intanto, ieri è stata presentata presso il TTG di Rimini la nuova Fondazione ‘Cervia In’ che avrà come obiettivo quello di occuparsi di promo-commercializzazione e aumentare il numero di presenze turistiche. E infatti, conclude il presidente Gianni Casadei: "Sono però convinto che esista un problema di appeal e di riposizionamento della nostra località. Leggo molta prudenza e tanto fair play nel commentare i dati delle altre località, mi spiace fare il bastian contrario ma sono convinto che esista un problema molto serio e che il primo passo per cercare di risolverlo sia almeno ammetterlo". Ora si pensa ai prossimi ponti e al periodo natalizio con l’obiettivo di portare presenze e avventori di giornata per far lavorare anche durante autunno e inverno le attività economiche che investono durante questi periodi restando aperte contando, anche, su un calendario eventi.