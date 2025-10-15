"Turismo in crescita anche grazie agli stranieri"

Dopo i dati sulle presenze a Cervia a fare il punto sulla strategia promozionale è Luca Sirilli, presidente della Fondazione Cervia In per il Turismo.

Presidente, i dati Istat dei primi otto mesi del 2025 mostrano un andamento positivo per il turismo a Cervia. A cosa attribuisce questo risultato?

"Cervia offre un mix unico tra natura, eleganza e storia: le pinete e le piste ciclopedonali si uniscono al lato fashion di Milano Marittima, al centro ben conservato, alle saline e a un ricco calendario di eventi. I recenti interventi di riqualificazione hanno inoltre favorito il rinnovamento di strutture e servizi, puntando sulla qualità dell’accoglienza".

Quanto è stato importante il lavoro della Fondazione in questo contesto?

"Il nostro ruolo è stato quello supporto, affiancando e valorizzando il lavoro promozionale dei singoli imprenditori, in particolare degli albergatori".

Quali sono state le principali direttrici su cui avete lavorato?

"Esse hanno riguardato la promozione del brand Cervia e Milano Marittima attraverso campagne pubblicitarie mirate nelle città chiave del Nord Italia. Da Lombardia ed Emilia-Romagna proviene la maggior parte dei turisti italiani".

E per quanto riguarda il digitale e i social?

"Abbiamo investito significativamente nella promozione digitale – 140.000 euro - , utilizzando il portale DiscoverCervia.com e i social media per generare contatti verso le strutture ricettive. Inoltre, ha sperimentato la promozione tramite podcast, realizzando quattro episodi dedicati a Cervia con ospiti noti come Simona Ventura, Clarissa Burt, Gene Gnocchi e lo chef Igles Corelli".

I dati Istat parlano anche di un incremento delle presenze straniere. Come avete lavorato su questo fronte?

"La Fondazione ha concentrato molti sforzi sul mercato estero, promuovendo Cervia tramite un progetto con Expedia in Germania, Svizzera, Svezia e Stati Uniti, anche in relazione al turismo crocieristico. Sono state attivate collaborazioni con tour operator stranieri, partecipazioni a fiere internazionali e promozioni su cataloghi. Inoltre, è stato valorizzato l’aeroporto di Forlì grazie ai voli con Austria e Polonia".

Ci sono prodotti turistici specifici che avete cercato di valorizzare?

"Abbiamo puntato su asset turistici strategici come il Golf Club di Cervia e le Terme di Cervia, valorizzando anche le esperienze ambientali, culturali, enogastronomiche e di intrattenimento offerte dalla città, in collaborazione con partner rilevanti come Mirabilandia e promuovendo le offerte dell’entroterra".

Ilaria Bedeschi