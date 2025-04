Turismo in riviera. Milano Marittima città dello sport

Milano Marittima è pronta ad ingrandirsi, materialmente e metaforicamente. Il progetto che sta per nascere dalla sinergia tra il Comune di Cervia e la Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio) prevede un ampio progetto con l’obiettivo, come sottolinea il Sindaco Mattia Missiroli, di rendere la città un punto di riferimento a 360 gradi per "il movimento, la salute, la natura, gli eventi sportivi e il tempo libero di qualità". Tutto questo è stato presentato ieri all’Hotel Palace di Milano Marittima alla presenza di diverse autorità politico-sportive.

La collaborazione tra Cervia e Figc si riassume in tre punti fondamentali collegati l’uno con l’altro: una costruzione di un nuovo polo sportivo a Milano Marittima immerso nel verde, l’istituzione di un Centro Federale della Figc e la creazione della ‘Cittadella dello sport di Milano Marittima’. Per realizzare tutti gli impianti occorre del tempo, per questo non sono ancora state definite le tempistiche, ma gli obiettivi sono chiari e concreti: potenziare il turismo legato a sport e benessere e rendere Milano Marittima un polo per la crescita del calcio giovanile a livello nazionale.

"Il progetto nasce da una riflessione semplice ma profonda – analizza il sindaco Mattia Missiroli –. Cervia, in termini di spazi e natura, ha tantissimo da offrire. Non parliamo solo di spiagge estive, ma di territori immersi nella natura, e di un patrimonio ambientale straordinario che merita di essere vissuto tutto l’anno. Abbiamo deciso di mettere insieme queste risorse, già esistenti ma spesso scollegate". Uno degli obiettivi è legato al turismo, con l’impegno di rendere Cervia e Milano Marittima ancora più attrattive di inverno e non solo nei mesi estivi.

"Vogliamo trasformare Cervia e Milano Marittima in luoghi vivi 12 mesi l’anno, dove natura, sport e turismo dialogano in modo intelligente e sostenibile. Sappiamo che la sfida della destagionalizzazione è cruciale per i territori come il nostro. Ma non basta più "riempire i mesi vuoti: bisogna creare motivi veri per vivere il territorio tutto l’anno".

Sport, economia ma soprattutto benessere: "Credo che oggi più che mai, chi ha responsabilità pubbliche debba farsi carico non solo dello sviluppo economico, ma anche del benessere collettivo – conclude Missiroli –. La Città dello Sport parla proprio di questo: di un modo di vivere il territorio, in cui la qualità della vita e il rispetto per l’ambiente sono al centro".

Jacopo Ceroni