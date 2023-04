Turismo, l’anno è partito bene Gennaio e febbraio col segno più La città d’arte continua a crescere

Si dice che ’chi ben comincia è già a metà dell’opera’. In questo caso in realtà a metà dell’opera manca ancora parecchio, ma certo è che le premesse sono buone e all’orizzonte si intravedono una primavera e un’estate rosee. Nei giorni scorsi la Regione ha pubblicato i dati turistici relativi a gennaio e febbraio: mesi notoriamente di bassa stagione i cui dati sono però buoni, con un aumento rispetto sia al 2022 che al 2019. Se a questi uniamo le prime impressioni sulla Pasqua, con la città che nei giorni scorsi si è riempita di visitatori italiani e stranieri (i cui dati, però, usciranno solo tra qualche mese), la sensazione è di essere partiti col piede giusto.

Veniamo ai numeri. Tra gennaio e febbraio in provincia sono arrivati 62.858 turisti, il 41,1% in più rispetto al 2022 e il 13,6% in più rispetto al 2019. Gli stranieri sono stati 8.601 e gli italiani 54.257. I pernottamenti, 173.187, sono cresciuti del 18,2% rispetto al 2022 e del 29,5% rispetto al 2019.

Scendiamo nel dettaglio dei territori e partiamo, ovviamente, dalla città d’arte. Le bellezze di Ravenna, del resto, sono state il motore che ha mosso poco meno della metà dei turisti della provincia: 28.090 i visitatori (+31,7% sul 2022, +18,5% sul 2019), di cui cui 23.622 italiani (+24,5% sul 2022, +24,2% sul 2019) e 4.468 stranieri (+89,4% sul 2022 e -4,6% sul 2019). Hanno trascorso in media 2 notti in città, per un totale di 57.896 pernottamenti (+17,4% sul 2022, +26,7% sul 2019), di cui 46.918 per gli italiani (+10,3% sul 2022, +34,1% sul 2019) e 10.978 per gli stranieri (+61,2% sul 2022 e +2,6% sul 2019). I due mesi hanno avuto dati molto simili: 14.645 visitatori in città a gennaio e 13.445 a febbraio.

Il mare ovviamente registra piccoli numeri. Nei due mesi i turisti sono stati 3.563 (+32,5% sul 2022, +10,9% sul 2019) tra cui 3.234 italiani e 329 stranieri. Chi è venuto è rimasto a lungo, forse spesso per motivi diversi dal turismo: in media 8 notti a testa, con 27.457 pernottamenti totali.

Altra storia a Cervia: trainata dalla fama di festaiola, nonostante sia una località di mare è riuscita ad attirare comunque una fetta di turisti anche in pieno inverno. In totale i visitatori sono stati 16.495 (+78,2% rispetto al 2022, +12,6% rispetto al 2019). Gli italiani sono stati 14.649 (+73,8% rispetto al 2022, +13,7% rispetto al 2019) e gli stranieri 1.846 (+123,5% sul 2022, +4,3% sul 2019). Il soggiorno è durato in media 2,8 notti, per un totale di 45.836 pernottamenti (+46,3% sul 2022, +56,1% sul 2019), di cui 28.897 per gli italiani (+61,4% sul 2022, +24,9% sul 2019) e 16.939 per gli stranieri (+26,1% sul 2022, +172,2% sul 2019). Anche in questo caso i due mesi hanno visto performance simili, con 8.146 turisti a gennaio e 8.349 a febbraio.

Tra gli altri comuni della provincia spicca Faenza, che tra gennaio e febbraio ha attirato 7.386 turisti (+33,4% sul 2022, +4% sul 2019) per 19.073 notti, in media 2,6 a testa. Lugo si è fermata a 4.192 turisti (+36% sul 2022, +37,1% sul 2019) per 8.415 notti (-14% sul 2022, +21,9% sul 2019).

