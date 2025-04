Turismo, l’impatto dei Reali. La stima: 2 miliardi di contatti: "Eventi promozionali a Londra"

La città li ha accolti con entusiasmo. Ma anche loro, i reali inglesi, sembrano aver apprezzato molto la visita alla città. Almeno stando al loro profilo Instagram da 13,2 milioni di follower, dove ieri sera ha fatto la sua comparsa un video col sottofondo di ’Romagna mia’ in cui si vedono i reali ai banchetti in piazza, tra specialità locali e vino, oltre ai ballerini della scuola Malpassi. Ma immagini della visita in città sono anche in un altro video, mescolate a quelle di Roma in un riassunto del viaggio, e poi foto al museo Byron, sul balcone in piazza del Popolo, a San Vitale, in piazza San Francesco e alla tomba di Dante, tra foto con i mosaici, le autorità, le bellezze della città e la folla che li acclama.

E dopo la visita resta il ritorno d’immagine: le foto di Ravenna che rimbalzano in tutto il mondo e in particolare in Regno Unito. Secondo una stima di OmnicomMediaGroup sono 2 miliardi le persone contattate dalle notizie sulla visita dei Reali in Italia tra social, servizi tv e sui giornali, siti d’informazioni e commenti su forum online. Molte di queste vivono nei Paesi anglosassoni come Regno Unito, Stati Uniti, Australia e tutta l’area del Commonwealth fino all’India e ai Paesi dell’estremo Oriente come Cina e Giappone, per non parlare dell’Europa. Per OmnicomMediaGroup, centro media che elabora dati Auditel, questo si traduce in una promozione indiretta con +5% nelle presenze turistiche, con picchi del +10%, nelle città di Roma e Ravenna. Ma da tempo la nostra città ha puntato sui visitatori inglesi, come spiega l’assessore al Turismo Giacomo Costantini: "Prima ancora di sapere che i reali avevano scelto di venire in visita a Ravenna avevamo avviato una serie di iniziative nei Paesi anglosassoni, tra cui tour per giornalisti e tour operator. Inoltre abbiamo accompagnato alcuni giornalisti inglesi a vedere le bellezze di Ravenna e Comacchio, dopo il titolo che ci ha dato Lonely planet come ’Best in travel’". E quest’estate Ravenna sarà a Londra con il percorso ’Città del mosaico’ e una serie di eventi dal 14 luglio al 5 settembre all’istituto italiano di cultura nella capitale inglese, dice Costantini: "Stiamo costruendo un programma con ambasciatori che possano porre i riflettori sulla città e abbiamo già il primo appuntamento: il 15 luglio alle 18.30 è previsto un dialogo con Judith Herrin, bizantinista esperta e cittadina onoraria di Ravenna, che sulla città ha scritto il libro ’Ravenna. Capitale dell’impero, crogiolo d’Europa’". È il libro che l’imprenditore Federico Marchetti, già ’padre’ di Yoox e amico del re, ha regalato a Carlo III. "Sono stati fatti degli investimenti con un aumento dei voli che collegano il Regno Unito all’Emilia-Romagna e vorremmo aprire una collaborazione ad ampio raggio – aggiunge Costantini –. Abbiamo l’ambizione di crescere sui mercati inglesi dopo il titolo di ’Best in travel’ di Lonely planet perché avevamo ancora pochi arrivi rispetto a quelli che potremmo fare. E già l’anno scoso i visitatori dal Regno Unito sono cresciuti".

Tornando alla visita, Costantini ribadisce che l’impatto a livello mediatico è stato "enorme. Della nostra città ha parlato la Bcc, e poi in Italia le testate più importanti. Noi abbiamo contribuito, perché non appena c’è stata la conferma dell’arrivo dei reali ho chiesto una collaborazione con Apt Emilia-Romagna per cercare un contatto con tutti i giornalisti che scrivono di turismo e cronaca rosa. Bellissimo sia il connubio Regno Unito-Italia, con segnali di avvicinamento in un momento non facile come questo, sia il connubio Ravenna-Roma nell’anno del Giubileo".

Sara Servadei