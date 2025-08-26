Turismo, nessuna disdetta: "Una comunità forte e solidale. Ma va garantita la sicurezza"

Anche ieri a Milano Marittima tanti turisti si aggiravano con i bagagli per gli arrivi e le partenze. Il fortunale non ha causato disdette e la velocità della ripartenza ha fatto in modo che chi si trova nella località in vacanza possa godere di tutte le attività e proposte che la Romagna può offrire. Nonostante le difficoltà. Arriva da Confcommercio Ascom Cervia la "solidarietà agli imprenditori coinvolti e all’intera comunità per il grave evento che ha colpito la nostra città la scorsa notte. In momenti come questi, il tessuto sociale di Cervia dimostra ancora una volta la propria resilienza e il coraggio di rialzarsi, reagendo con determinazione alle difficoltà incontrate. Le immagini di persone che tornano in spiaggia e passeggiano nel centro sono la testimonianza viva dello spirito di rinascita che anima Cervia". L’invito, però, è anche a quello di "predisporre un piano strutturato per la verifica dello stato di salute dei pini e delle altre essenze arboree, valutando con attenzione la necessità di eventuali abbattimenti laddove le piante risultino troppo vecchie o compromesse da malattie. Un censimento puntuale del verde cittadino consentirebbe di programmare interventi mirati, salvaguardando la sicurezza pubblica senza rinunciare alla tutela di questo patrimonio naturale. Inoltre, è opportuno valutare l’impatto che i lavori sulle strade, sul sottosuolo e sulle infrastrutture possono avere sugli alberi, così da prevenire danni futuri e preservare l’integrità dell’ambiente urbano. Solo attraverso una gestione attenta e consapevole delle nostre aree verdi potremo garantire che Cervia continui a essere, anche per le generazioni future, una città accogliente, sicura e ricca di bellezza".

E bastava una passeggiata ieri per notare i turisti in centro. Da una parte con il dispiacere nel vedere pini caduti e auto rovinate, dall’altro con lo stupore della velocità con cui gli interventi procedono. Lo spiega Primo Minardi: "La situazione è triste, vedere gli alberi a pezzi, anche se i lavori stanno procedendo molto velocemente. I pini stanno iniziando a creare problemi alla località, ora appare evidente: toglierli è impossibile ma quelli deboli andrebbero abbattuti. Però la località ha reagito benissimo". Dello stesso avviso è Valeria Casamenti: "I pini spezzati fanno tristezza. La situazione è difficile, ma toglierli non sarebbe possibile. Il cambiamento climatico va tenuto in considerazione e Milano Marittima senza pini non sarebbe più la stessa".

Riassume bene il pensiero Marco Veronesi: "Il cambiamento climatico ha influito negli ultimi dieci anni creando questa situazione. La scelta è difficile perché i pini hanno fatto la fortuna di Milano Marittima ma senza una strategia ne faranno la sfortuna" Infine, ai balneari, Fiba Confesercenti Emilia-Romagna ha espresso "la più sincera vicinanza. Le immagini e le testimonianze raccolte in queste ore raccontano di danni ingenti, di attività messe in ginocchio e di operatori che, con grande dignità e spirito di resilienza, stanno affrontando l’ennesima prova difficile". Immagini che ormai, però, sono state sostituite dal ritorno alla normalità.

Ilaria Bedeschi