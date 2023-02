Turismo, opposizione all’attacco "Saremo un assessorato-ombra"

Viva Ravenna, Fratelli d’Italia, Lega Nord e La Pigna danno vita ad una sorta di assessorato ‘ombra’ al Turismo. "Senza un’analisi del settore e delle sue potenzialità si discute del nulla. Raccoglieremo dati disaggregati sui dipendenti occupati, sull’indotto, sul valore economico del comparto a Ravenna. Basta analisi spannometriche. Del porto come del distretto energetico conosciamo tutto, del turismo nulla" spiega Filippo Donati, capogruppo di Viva Ravenna. Per Veronica Verlicchi (Pigna), Renato Esposito e Alberto Ferrero di FdI, Donati e Nicola Grandi di Viva Ravenna (la Lega non aveva rappresentanti all’incontro) il nodo è il centro storico. "Noi riteniamo che sia in stato di abbandono e che, quindi, non possa svolgere appieno il ruolo di polo di attrazione turistica. Per questo stiamo terminando di elaborare un pacchetto di proposte per il rilancio del cuore della città".

Secondo l’opposizione "la giunta comunale non ha una politica turistica. Lascia che il settore sopravviva grazie alla buona volontà degli imprenditori ma non fa programmazione, non fa promozione. Cominceremo a produrre piani di rilancio, studi, iniziative pubbliche".

I quattro gruppi politici puntano il dito contro l’assessore comunale al Turismo Giacomo Costantini. "Ha troppe deleghe – affermano – non riesce a seguire al meglio un settore vitale, come il turismo". Donati contesta alcune affermazioni dell’assessore sul tema dei prezzi praticati dagli alberghi in occasione dell’ultima edizione della Maratona Ravenna Città d’arte: "Non è vero – ribatte Donati – che c’erano stanze libere perché troppo care. Negli hotel c’è stato il ‘tutto esaurito’, anche perché chi chiedeva cifre troppo elevate, negli ultimi giorni le ha drasticamente ridimensionate e ha riempito le strutture ricettive".

Donati afferma però che il problema è un altro: "A Ravenna, oltre agli alberghi, abbiamo 196 bed&breakfast e 529 airbnb, quindi 725 strutture ricettive che, con una media did ue camere, possono mettere a disposizione 1500 stanze, vale a dire 15 hotel come il Mattei o ben 45 come la mia attività. C’è qualcuno che controlla se rispettano le normative, quanti giorni restano aperti in un anno, se si fanno pubblicità sul web? E poi, come viene raccolta l’imposta di soggiorno versata agli airbnb?".

Per Ferrero ed Esposito di Fratelli d’Italia "il turismo non si fa aprendo continuamente centri commerciali, ma aiutando i negozi della tradizione romagnola a rilanciarsi", mentre Veronica Verlicchi della Pigna, si chiede: "Che fine ha fatto lo studio sulla vocazione dei lidi, visti che sono scollegati tra loro? Mancano programmazione e promozione. Per non dire dei collegamenti".

lo. tazz.