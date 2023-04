Turismo, ottimi numeri dal ponte "Ora serve una strategia per le gite I ragazzi devono pernottare in città"

Un week end importante dal punto di vista dei ‘numeri’ turistici, che spinge però ad alcune riflessioni sul modello vacanziero da applicare a una città che ha otto monumenti tutelati dall’Unesco. Anche perché ci sono due importanti catene alberghiere che stanno valutando investimenti su Ravenna con hotel 4 stelle e, quindi, sono attente a ogni segnale che captano falla città. Intanto i dati: nel ponte del 25 aprile sono stati oltre 26mila i visitatori di monumenti e musei (esclusi quelli della Curia i cui dati saranno disponibili solo nei prossimi giorni). Ancora non è possibile calcolare i pernottamenti, ma le aspettative sono positive. Da venerdì 21 a martedì 25 aprile sono stati registrati i seguenti ingressi: 10.748 al Parco archeologico di Classe che include Antico Porto, Museo Classis e Basilica di Sant’Apollinare in Classe; 4.455 ai Musei civici (Zona Dantesca, Cripta Rasponi e Giardini Pensili, Mar e Palazzo Rasponi dalle Teste); 11.415 al cosiddetto Circuito cittadino: (Domus dei tappeti di pietra, Tamo, Mausoleo di Teodorico, Museo Nazionale, Battistero degli Ariani, Palazzo di Teodorico). Le visite guidate prenotate a Ravenna Incoming sono state 56 per un totale di quasi 1.000 partecipanti, di cui il 15% stranieri. "Sono numeri importanti che confermano, oltre alla concreta presenza di tante persone in città apprezzabile semplicemente passeggiando per il centro storico, la grande attrattività che offre il nostro territorio sia per le bellezze architettoniche che per quelle naturalistiche" dice l’assessore al Turismo Giacomo Costantini. Le file registrate per ammirare i monumenti, la Tomba di Dante e i vicini Museo e Casa Dante, solo per citare alcuni luoghi, "sono il segno tangibile che Ravenna è sempre di più tra le mete preferite. Una curiosità e un dato significativo riguarda la Tomba di Dante che in aprile ha avuto circa 4mila interazioni su Google da cellulare: 3.200 persone l’hanno utilizzato per raggiungerla e circa 800 per cercare informazioni aggiuntive. Ravenna è meta di assoluto rilievo nazionale per il turismo culturale e si inserisce positivamente nel trend di crescita, che sta interessando questo comparto". "Negli ultimi anni – conclude – gli investimenti promossi sul centro, da Palazzo Rasponi delle Teste alla zona Dantesca, e sulla promozione, hanno avuto un evidente effetto sulla nostra notorietà che ci permette ora di raccogliere frutti molto positivi". "Invito a fare una riflessione – dice però Filippo Donati, consigliere comunale, albergatore e fino a qualche anno fa presidente della categoria a vari livelli – nello spirito di favorire una vera crescita turistica. Invito a entrare con più forza nel mercato delle gite scolastiche per portarle a soggiornare sui nostri lidi e non nel riminese, con tutto il rispetto. Se dormono e consumano altrove, vengono a Ravenna per visitare i monumenti e un caffè. Ma così si mettono in difficoltà quei turisti che soggiorno notti in città e che vorrebbero delle priorità nell’accesso a musei e basiliche. La mia proposta è di entrare fortemente nel mercato dele gite per portarle a dormire qui e sui lidi ravennati".

lo. tazz.