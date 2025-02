Turismo, più prenotazioni anticipate. I visitatori stranieri sono quasi la metà

Si svolgerà martedì prossimo – presso la sede Confcommercio Ascom Cervia – un importante incontro dedicato al tema del turismo. Interverranno, davanti agli albergatori cervesi, gli esperti Arianna Bauckneht, Market Team Manager, e Alessandro Vetturini, Account Manager. L’evento è pensato per approfondire i temi fondamentali legati all’evoluzione del settore turistico e alla crescente importanza delle piattaforme digitali come Booking.com, uno dei principali strumenti di vendita per gli hotel nel mondo digitale che continua a essere un pilastro fondamentale per il successo delle strutture ricettive.

Il presidente della Fondazione Cervia In Luca Sirilli e la consulente per hotel e partner della Fondazione Cervia In Francesca Di Girolamo spiegano: "Investire in strumenti digitali e formarsi continuamente è fondamentale per affrontare le sfide future. Non si tratta solo di aumentare le prenotazioni, ma di fidelizzare il cliente e garantire una crescita sostenibile del proprio business".

In vista dell’incontro dalla Fondazione Cervia In arrivano alcuni dati. Negli ultimi due mesi, quasi il 50% delle prenotazioni su Milano Marittima proviene da ospiti stranieri, segno di un’interessante espansione sui mercati internazionali. A Cervia la quota di clientela internazionale è 38%, mostrando comunque una tendenza positiva. I dati attuali mostrano un forte aumento delle prenotazioni anticipate per il 2025, suggerendo una maggiore tendenza alla pianificazione a lungo termine rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e una disponibilità di camere in vendita anticipata da parte degli hotel.

Rispetto all’andamento del settore, Cervia registra una crescita superiore alla media delle destinazioni balneari italiane, segno di una crescente competitività della località sul mercato. Focus Milano Marittima: Italia: 53% vs Internazionale: 47%. Top 3 Mercati Esteri: Germania – 16%, Svizzera – 5% e Austria – 3%. Focus Cervia: Italia: 62% vs Internazionale: 38%. Top 3 Mercati Esteri: Germania – 9%, Svizzera – 3% e Regno Unito – 2%. Rispetto alla durata del soggiorno e booking window più elevate per i mercati esteri, gli ospiti internazionali prenotano con molto anticipo e tendono a soggiornare più a lungo. Per esempio: i turisti tedeschi prenotano in media 149 giorni prima e soggiornano oltre 6 notti, la clientela svizzera e olandese mantiene una booking window superiore ai 150 giorni mentre mercato britannico (Cervia) ha il booking window più alto, 211 giorni, con soggiorni medi di quasi 5 notti.

Sulle principali tendenze per il 2025, Sirilli e Di Girolamo sottolineano: "Il settore si sta muovendo sempre più verso un approccio multi-channel per incrementare le prenotazioni. I viaggiatori non vogliono semplicemente ricevere informazioni, ma desiderano risposte personalizzate e soluzioni su misura. Per questo, costruire una strategia cucito su misura per proprio cliente tipo sarà determinante per migliorare le performance. Spesso si sente dire che Booking.com sottrae clienti agli hotel, ma questa è una percezione errata. In realtà, la piattaforma non solo garantisce visibilità alle strutture, ma genera un flusso continuo di nuovi potenziali ospiti, incentivando le future prenotazioni. Sfruttare al meglio la presenza su Booking.com significa quindi ottimizzare le performance complessive dell’hotel, convertendo la visibilità in prenotazioni e fidelizzando i clienti che hanno già l’intenzione di prenotare la destinazione prescelta".