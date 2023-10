"Turismo, puntiamo anche sul Natale"

Natale alle porte, una stagione turistica che non ha brillato per i numeri, attività economiche da favorire e tutelare. Poi gli occhi puntati sullo sport e la sua promozione come attrattore e volano turistico che ormai, negli ultimi anni, per diverse discipline ha ‘preso casa’ a Cervia. Tutti temi sul tavolo dell’amministrazione comunale.

Intanto, mancano due mesi alle festività natalizie e la città si prepara agli eventi e al ricco calendario che riguarderà l’intero territorio comunale. Momento fuori dalla stagione turistica nella quale, ad ogni modo, diversi operatori contano di investire restando aperti e registrare presenze e avventori di giornata.

"Crediamo che il tempo del Natale sia un momento fondamentale da vivere insieme e gli eventi saranno sia fortemente attrattivi per ragazzi e famiglie, che un’importante occasione per le attività economiche in termini di visibilità" spiega l’assessora del Comune di Cervia alle attività economiche e allo sport Michela Brunelli.

Ma non solo, ci sono programmazioni più significative che hanno a che fare con le attività economiche in generale e azioni per favorire maggiori margini nei conti.

Sulle principali strategie messe in campo dall’amministrazione comunale per favorire le attività economiche

"Intendiamo dare grande visibilità ai nostri centri commerciali naturali con luminarie, piste del ghiaccio, e tanta animazione prosegue l’assessora Michela Brunelli. Fondamentale poi la promozione delle proposte legate al Natale affinché crei importanti opportunità, in termini di presenze, per le nostre strutture ricettive". Tema centrale dei giorni scorsi è quello legato allo sport e alla città di Cervia come potenziale palazzetto all’aperto date le sue peculiarità che la rendono capace di accogliere le esigenze di sport diversi e a diversi livelli: da quello amatoriale a quello agonistico.

"Lo sport ormai è diventato a tutti gli effetti un elemento che porta presenze in città. Quali sono gli investimenti principali sui quali puntare? Stiamo pensando al posizionamento di nuove strutture per l’attività fisica all’aria aperta, che siano fruibili liberamente da tutti, cittadini e turisti. Abbiamo partecipato al bando di sport e salute per la riqualificazione della nostra pista di atletica e continuiamo ad investire sulla manutenzione straordinaria dei nostri centri sportivi" ha concluso l’assessora.

Intanto, grazie ad un clima ancora mite, sole e voglia di spostarsi l’attesa è quella di un ponte unito alla festa di Halloween per auspicare presenze in città.

Ilaria Bedeschi