"Turismo, questo sarà l’anno del rilancio"

In attesa del lungo fine settimana del 2 giugno, con il quale avrà ufficialmente inizio la stagione turistica balneare, sono tante le novità sulle quali la città sta puntando in questo settore. Dalla nascita della nuova Fondazione, agli investimenti legati al Pnrr passando per le ordinanze con le quali regolare i prossimi mesi ad alto afflusso turistico. Il sindaco di Cervia Massimo Medri traccia un punto della situazione e spiega quali sono le operazioni in corso e gli obiettivi futuri.

Sindaco, è nata ufficialmente la nuova Fondazione "Cervia In per il turismo" per la gestione dei servizi di informazione e di accoglienza turistica, di promozione, di valorizzazione e di sviluppo turistico del territorio di Cervia. Quali saranno i prossimi passi?

"La nascita della nuova Fondazione è una importante opportunità per Cervia, per rilanciare la promozione del territorio. Si è chiuso il bando per identificare il nuovo direttore, che dovrà essere un profilo altamente specializzato. Chiuse queste procedure presenteremo alla città la nuova realtà, il cui presidente sarà Luca Sirilli, noto albergatore".

Intanto sono entrate in vigore alcune ordinanze come quella del suolo pubblico.

"Sulle ordinanze è stato portato avanti il lavoro in base all’esperienza degli anni scorsi. Gli accordi con alcuni esercizi ci hanno permesso di lavorare per alzare il prodotto, innalzando la qualità dei nostri centri. Le criticità le abbiamo affrontate con la stesura e con il nuovo Regolamento della Sicurezza".

Poi quella su rumori e impatto acustico.

"Attualmente è in vigore l’ordinanza, abbiamo inasprito le sanzioni e già alcune aziende sono state multate. Stiamo però studiando insieme ad alcuni esperti nuove risposte, più che altro per gestire alcune situazioni che si sono create, che seppur circoscritte, non sono in linea con l’immagine della città e della nostra offerta turistica".

Importanti in cantiere ci sono lavori di riqualificazione grazie al Pnrr. A che punto siete?

"Abbiamo più di 20 milioni di euro di opere i cui lavori sono già partiti o stanno per avviarsi, tanti gli interventi che verranno realizzati. Già oggi vediamo i primi lavori che si stanno realizzando nel Parco Naturale; a breve partiranno quelli dell’Anello del Sale nella nostra salina e, a fine stagione, quelli del Waterfont di Pinarella-Tagliata. Opere per noi fondamentali e strategiche che ci permetteranno di cambiare il volto della città e mettere in sicurezza numerose scuole".

Aspettative per la stagione turistica in arrivo?

"La Pasqua e il primo ponte della stagione ci fanno ben sperare. Questo dovrebbe essere l’anno del rilancio, dovremmo tornare ai numeri pre-Covid. La sensazione è buona. La città è pronta e stiamo presentando gli eventi, che saranno numerosi anche quest’anno, con lo scopo di attrarre sempre un maggior numero di turisti. Ai nastri di partenza troviamo iniziative come Cervia Città Giardino e lo Sposalizio del Mare, oltre a numerosi eventi sportivi".

Ilaria Bedeschi